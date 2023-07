La ville de Tanger abrite, les 6 et 7 juillet, la réunion conjointe des Bureaux de la 6ème session de l’Assemblée des Nations Unies pour l’environnement (ANUE6) et des représentants permanents du Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE).

Présidée par la ministre de la Transition énergétique et du développement durable, Leila Benali, en sa qualité de présidente de l’ANUE6, avec l’Ambassadeur jordanien à Nairobi, Firas Khouri, président du Bureau du Comité des représentants permanents (CRP) du PNUE, en présence de la directrice exécutive du PNUE, Inger Anderson, cette réunion s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la feuille de la présidence marocaine de cette Assemblée.

Cette réunion, qui connait la participation des ministres en charge de l’environnement et des Ambassadeurs membres des Bureaux de l’ANUE6 et du CRP, notamment du Sénégal, de la Slovaquie, du Royaume Uni, du Brésil, de l’Iran, du Pakistan, de Barbados, de l’Egypte et de l’Ukraine, est l’occasion pour les membres de ces Bureaux de discuter un ensemble de questions en préparation à l’ANUE6, qui se tiendra en février 2024 à Nairobi sous la présidence du Maroc.

Elle constitue aussi l’occasion de progresser dans la mise en œuvre de la feuille de route de la présidence marocaine de cette Assemblée en abordant des aspects clés, dont notamment l’ordre du jour de l’ANUE6, le projet de la Déclaration ministérielle, le processus de soumission des résolutions pour adoption lors de l’Assemblée, ainsi que la stratégie de communication pour l’ANUE6.

Dans une déclaration à la presse, Mme Benali a souligné que cette réunion constitue une station très importante qui permettra de finaliser le projet de déclaration ministérielle de l’ANUE 6 et de continuer les négociations sur les questions environnementales mondiales, notant qu’il s’agit d’un processus qui aboutira à l’ANUE6 qui se tiendra en février 2024 à Nairobi, sous la présidence du Maroc.

« Cette réunion est l’occasion pour commencer à mettre en place la feuille de route de notre présidence de l’ANUE6, en vue de parvenir à une position commune à présenter aux Nations Unies », a précisé la ministre.

Pour sa part, Mme Anderson a tenu à remercier les autorités marocaines, notamment le ministère de la Transition énergétique et du développement durable, pour l’organisation de cette réunion à Tanger, saluant le leadership du Maroc en matière de protection de l’environnement aux niveaux régional et continental.

« La présidence de l’ANUE est une grande responsabilité confiée au Maroc, qui doit fédérer les efforts des 193 États membres des Nations Unies, afin d’établir l’ordre du jour mondial de l’environnement et d’identifier les priorités et les actions à mettre en œuvre », a fait savoir la responsable onusienne, se disant convaincue que « le leadership fort du Maroc permettra d’aboutir à une voie ambitieuse et inclusive à même d’atteinte des objectifs escomptés ».

Mme Benali, en tant que présidente de l’ANUE, a tenu également en marge de cette réunion un échange de vues informel en présence des membres des deux Bureaux, avec les représentants de la société civile, les principaux groupes et parties prenantes accrédités auprès du PNUE et de ses organes directeurs, afin de recueillir leurs contributions à l’ANUE6.

Il est à rappeler que le Maroc a été élu en tant que président de la 6è session de l’ANUE6 en mars 2022, pour un mandat de deux ans.

Cette nomination vient en consécration de l’engagement du Royaume en matière de protection de l’environnement et de développement durable et de ses initiatives ambitieuses en la matière impulsées par les orientations de SM le Roi Mohammed VI.

Dans le cadre de la mise en œuvre de la feuille de route de la présidence marocaine de l’ANUE6, sept réunions des Bureaux de l’ANUE et du CPR ont déjà eu lieu en sessions virtuelles.

Ces rencontres ont été l’occasion de s’accorder sur le thème de l’ANUE6 à savoir « Des actions multilatérales efficaces, inclusives et durables pour lutter contre le changement climatique, la perte de biodiversité et la pollution » et d’entamer le processus de consultations pour élaborer la déclaration ministérielle de l’ANUE6.

Il est à rappeler que l’ANUE, en tant qu’organe décisionnel universel sur l’environnement, joue un rôle de plateforme politique regroupant les ministres en charge de l’Environnement des 193 États membres des Nations Unies, ainsi que les Etats observateurs, les entités du système des Nations Unies, les organisations intergouvernementales, les grands groupes et les parties prenantes, qui se réunit chaque deux ans pour débattre des politiques visant à établir l’ordre du jour mondial de l’environnement, adopter des décisions stratégiques, fournir des orientations politiques et examiner le programme de travail et le budget du PNUE.

Élu durant chaque session, le Bureau de l’ANUE est composé de 10 membres (1 président, 8 vice-présidents et un rapporteur). Le Bureau de cette 6ème Assemblée se compose du Maroc en tant que président, des représentants du Royaume Uni, Sénégal, Brésil, Colombie, Slovaquie, Iran, Portugal et Pakistan en tant que vice-présidents, ainsi que l’Ukraine en tant que rapporteur.

