Tanger : Six morts dans un accident entre un train et un transport de personnel

Six personnes ont trouvé la mort et 14 autres ont été blessées dans un accident ferroviaire, survenu samedi matin à un passage à niveau gardé à proximité de l’arrondissement Bni Makada entre un train de marchandises reliant Tanger au port Tanger Med et un véhicule de transport de personnel, apprend-on auprès des autorités locales de la Wilaya de la Région Tanger-Tétouan-Al Hoceima. Les blessés ont été évacués sur l’hôpital de Tanger, précise-t-on de même source.

Une enquête est ouverte par les services de Police sous la supervision du parquet compétent pour déterminer les circonstances de l’accident, ajoute la même source.

LNT avec MAP