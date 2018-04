PARTAGER Tanger : Saisie de 10 kg de « Space Briouates » !

Les services de la police et de la douane au port de Tanger ville ont avorté, jeudi, une tentative de trafic de 10 kg de chira camouflés sous forme de Briouates (gâteaux traditionnels), a-t-on indiqué de source policière. La vigilance des éléments de la police et de la douane au centre de contrôle des voyageurs au sein du port a permis, suite à une fouille minutieuse, l’arrestation d’un employé dans l’une des sociétés de transport maritime basée au même port, a-t-on précisé de même source, ajoutant que le mise en cause, qui était en voyage officiel, s’apprêter à embarquer avec cette quantité de drogues camouflées sous forme de Briouates, stockés dans un bocal à gâteaux faits maison.

L’individu en question, né en 1982, a été placé en garde à vue pour les besoins de l’enquête menée par la police judiciaire au port de Tanger ville sur instructions du parquet général compétent, selon la même source.

LNT avec Map