TANGER MED TALK : Les nouvelles orientations des chaînes de valeur

Le groupe Tanger Med et l’ASMEX s’associent autour de cette conférence pour initier une vision commune sur l’avenir des chaînes de valeurs marocaines dédiées à l’export et définir un ensemble d’actions prioritaires, au service du soutien des exportateurs marocains, selon un communiqué.

Dans son allocution d’ouverture, M. Hassan Sentissi Président de l’ASMEX a salué l’initiative de cette rencontre et a rappelé que la pandémie du Covid-19 nous a mis face à de nouveaux défis et peut présenter de nouvelles opportunités. Les opérateurs marocains doivent dorénavant se positionner sur de nouveaux produits à forte valeur ajoutée qui créent de la croissance et qui permettront de mieux se positionner dans les chaînes de valeur mondiales.

Pour sa part, M. Hassan Abkari, Directeur Général Adjoint de l’autorité portuaire Tanger Med a rappelé l’importance de la supply chain qui agit comme un pont puisque c’est la seule fonction qui couvre l’ensemble des acteurs de la chaîne de valeur des fournisseurs des matières premières jusqu’aux clients finaux. Cette dernière traverse les frontières et doit s’adapter et être flexible pour maintenir sa compétitivité à l’export.

Jonathan Le Henry, Directeur Strategy & PWC a précisé « Pour capter le potentiel des chaînes de valeur, tout un effort de compétitivité est engagé et à renforcer pour l’industrie marocaine…La capacité du Maroc à maintenir ses parts de marché viendra de sa capacité à améliorer sa compétitivité dans un contexte concurrentiel ».

M. Ahmed Bennis, Directeur Développement Groupe de Tanger Med a rappelé pour sa part les solutions logistiques mises en place par Tanger Med pour soutenir les exportations marocaines. Notamment une infrastructure adaptée pour traiter le flux des exports, une connectivité maritime renforcée vers plus de 180 ports et 70 pays ainsi que des efforts continus de digitalisation des procédures à travers le port Community System de Tanger Med.

« Ces dispositifs mis en place par Tanger Med ambitionnent de soutenir la compétitivité des exportations marocaines et permettent ainsi de prendre en compte de manière inclusive l’ensemble des maillons de la chaîne logistique » a-t-il déclaré.

Parallèlement, Tanger Med est pleinement engagé pour continuer à accompagner les exportateurs marocains, dans leur quête de compétitivité par le renforcement des infrastructures, la facilitation des procédures, l’accompagnement à l’export de la TPE/PME marocains et l’organisation de workshop de travails et de formation au profit des exportateurs marocains et des usagers du port Tanger Med, précise le texte du communiqué.

Modéré par l’expert Amine Laghidi, ce Talk a été tenu avec la participation du président de l’ASMEX, Hassan Sentissi El Idrissi en tant qu’invité d’honneur, du Directeur général du Commerce au Ministère de l’Industrie, du Commerce, de l’Economie verte et numérique, Abdelouahed Rahal, du directeur PwC Strategy & Jonathan Le Henry, en tant que keynote speaker, du Directeur Général Adjoint de l’Autorité portuaire de Tanger Med (TMPA), Hassan Abkari, du Directeur développement groupe Tanger Med Ahmed Bennis, de la Directrice Exécutive de l’Association Marocaine de l’Industrie Pharmaceutique (AMIP), Layla Sentissi, du Président de l’Association Marocaine Professionnelle des Agents Maritimes, Abdelaziz Mantrach, et du Président de l’Union Régionale du Transport et de la logistique du Nord, El Mootamid Abbad Andaloussi.

Pour rappel, et dans le cadre de son approche proactive et participative avec les différents acteurs de la communauté portuaire et logistique, Tanger Med a organisé précédemment un workshop virtuel avec les freight forwarders et commissionnaires du transport du Maroc réunis par l’« Association des Freights Forwarders Marocains » AFFM. Une rencontre à l’occasion de laquelle les intervenants ont convenu un échange régulier entre l’autorité portuaire et les membres de l’association ainsi qu’un cycle de formations sur les fonctionnalités du « Port Community System » et les services digitaux de Tanger Med au profit des membres de la communauté des freight forwarders et commissionnaires du transport du Maroc.

LNT avec CDP