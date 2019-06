PARTAGER Tanger-Med prêt à accueillir Marhaba 2019

Le port de Tanger Méditerranée a prévu un dispositif spécial pour accompagner le retour au Maroc des Marocains résidant à l’étranger, dans le cadre de l’opération “Marhaba 2019”, prévue du 05 juin au 15 septembre.

Dans une déclaration à la MAP, le Directeur général adjoint de la Tanger-Med Port Authority (TMPA) Hassan Abkari a indique que ce dispositif, pris en “coordination globale” de la Fondation Mohammed V pour la Solidarité, vise “l’amélioration du confort” des passagers et l’optimisation du temps de leur transit à travers le port, “pour un passage dans les meilleures conditions”.

Les mesures prises permettront l’amélioration de la fluidité de circulation des véhicules à l’arrivée et au départ du Maroc par la construction d’un pont pour une enveloppe budgétaire de 25 MDH, permettant la séparation physique des flux de véhicules de passagers et des marchandises, a-t-il dit.

Il s’agit aussi du renforcement du nombre de blocs sanitaires au niveau des zones d’enregistrement et de pré-embarquement, par la construction de huit nouveaux blocs sanitaires, outre le renforcement du nombre des ombragés et des points de restauration dans les zones de billetterie et de pré-embarquement.

La TMPA a également procédé à l’aménagement d’aires de jeux pour enfants, renforcé les service d’assistance pour les personnes à besoins spécifiques, par la mise en place d’un circuit dédié, adapté à leurs exigences, et augmenté les moyens humains par des agents d’assistance, d’orientation, d’information et de gestion du trafic.

Le responsable a fait savoir que le port Tanger Med assure des connexions avec les ports d’Algésiras, de Motril et de Barcelone (Espagne), de Genes et de Savone (Italie) et de Sète (France).

Le plan de flotte 2019 affiche 12 navires avec un navire de renfort en période de pic sur la ligne Tanger Med-Algésiras, avec une capacité de près de 43 000 passagers et 10 000 voitures par jour, a-t-il poursuivi.

La semaine dernière, Tanger-Med avait publié ses prévisions de l’opération Marhaba 2019, et appelé les passagers à éviter les dates de grande affluence pour ““voyager en toute sérénité”.

La TMPA prévoit que la période de pointe, au niveau des arrivées, sera enregistrée les 14 et 21 juillet, puis du 27 juillet et 8 août, avec un passage de plus de 5 000 véhicules et 18 000 passagers par jour. La période de retour enregistrera son pic du 19 août au 1er septembre avec des flux journaliers dépassant les 5 000 véhicules et 18 000 passagers.

L’autorité du port a également mis à la disposition des voyageurs des outils leur permettant de rester au fait des informations pratiques du port, dont un site web, une application mobile, un numéro vert, les réseaux sociaux, et la radio Tanger Med.

LNT avec Map