Tanger: Les professionnels du transport routier international appellent à la grève

Trois associations représentant les professionnels du transport routier international et de la logistique au Maroc ont appelé à un arrêt de travail durant 48 heures prolongeables, et ce à partir du 14 octobre à minuit.

L’Association marocaine des transports routiers intercontinentaux du Maroc (AMTRI-Maroc), l’Association marocaine du transport et de la logistique (AMTL) et la Fédération nationale du transport multimodal (FNTM) ont indiqué, jeudi soir lors d’une conférence de presse, que cette décision intervient suite à « l’absence totale du ministère de tutelle chargé du secteur, ce qui expose les acteurs du secteur du transport et de la logistique à un ensemble de contraintes ».

Le ministère de l’Equipement, du Transport, de la Logistique et de l’Eau avait réitéré son engagement à assurer le bon déroulement du processus de dialogue avec les professionnels du secteur du transport, les appelant à tenir leurs engagements et à se mobiliser davantage pour trouver les solutions adéquates.

Le ministère avait également exprimé, mercredi dans un communiqué, son étonnement par l’intention de convoquer une grève annoncée par certaines représentations des professionnels en mi-octobre, qui intervient dans une conjoncture sensible, rappelant la tenue d’une série de réunions avec les professionnels du secteur et la programmation d’autres réunions relatives à la formation des conducteurs professionnels (14 octobre 2019), à la charge des camions et au renouvellement du parc (17 octobre 2019) et au gasoil professionnel (28 octobre 2019).

Les professionnels du secteur appellent à la modification du Dahir de 1974 qui définit la responsabilité légale en cas de transport de produits illicites à bord des camions de transport routier, et réglemente l’accès à la profession afin de limiter l’anarchie, tout en soulignant la nécessité d’adopter une feuille de transport détaillant les informations sur la cargaison, d’appliquer le poids autorisé et de subventionner le gasoil professionnel.

Ils ont également appelé à échelonner les dettes en suspens depuis 2010, que la Société nationale du transport et de la logistique (SNTL) doit régler au profit de l’ensemble des sociétés de transport au niveau national.

La SNTL avait souligné jeudi dans un communiqué « n’avoir jamais gelé » les droits des sociétés de transport, notant qu’elle s’est acquittée d’une partie de ces droits avec un total de 325 millions de dirhams transférés entre janvier et octobre 2019.

Les représentants des professionnels du secteur, à savoir le président adjoint de la FNTM, Amer Zghinou, le président de l’AMTRI-Maroc, Idriss Bernoussi et le président de l’AMTL, Mohamed Jaabak, ont précisé que la cessation du travail engendrera des pertes pour l’ensemble des parties que personne ne souhaite, appelant le ministère à « s’engager avec les professionnels dans un dialogue sérieux ».

Les professionnels du secteur ont aussi appelé le ministère à « appliquer le contrat-programme présenté lors de la journée nationale d’étude sur la structuration et le développement du secteur du transport routier de marchandises, organisée le samedi 8 décembre 2018 par le ministère ».

Selon les données présentées lors de la conférence de presse, le transport de marchandises via le détroit de Gibraltar enregistre une croissance annuelle de 13%, passant de 160.000 conteneurs 10 ans auparavant, à environ 300.000 conteneurs en 2018, avec une estimation d’environ 500.000 conteneurs pour 2025.

LNT avec MAP