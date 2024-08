Le Technopark de Tanger a annoncé, vendredi, le lancement de « Boost Up Lab », un programme d’incubation de cinq mois visant à soutenir les porteurs de projets technologiques et à stimuler l’innovation dans la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima.

Lancé avec le soutien du ministère de la Transition numérique et de la Réforme de l’administration, ce programme permettra aux entrepreneurs et jeunes startups de développer leurs projets technologiques grâce à un accompagnement intensif et personnalisé, a indiqué le Technopark de Tanger dans un communiqué.

Le programme se penchera sur le renforcement de la maturité des projets à travers l’organisation de hackathons et de bootcamps de travail intensif pour aider les participants à développer des compétences essentielles et à faire progresser leurs projets.

Il offrira également des sessions de mentoring et d’inspiration permettant aux porteurs de projets de bénéficier de conseils et de l’expertise de mentors et d’experts de l’industrie, en plus de permettre aux participants de bénéficier de formations, ateliers, évènements de networking et programmes d’accompagnement afin de se connecter à l’écosystème entrepreneurial même après la fin du programme.

Le Technopark de Tanger appelle ainsi les startups et porteurs de projets intéressées à soumettre leur candidature avant le 15 septembre 2024 sur le site web www.technopark.ma, a noté le communiqué.

Il est à rappeler que la dernière édition du “Boost Up Lab Casablanca”, conclue en juillet, a réuni 45 participants, accompagnés par 11 formateurs et formatrices intervenant tout au long du parcours d’incubation. Le programme a permis aux projets de connaître une évolution de leur chiffre d’affaires, atteignant une croissance de 59.14%, ainsi qu’une augmentation du nombre de postes créés, qui a triplé en 5 mois.

Fruit d’un partenariat public-privé, le Technopark a accompagné plus de 3.000 startups, renforçant ainsi son rôle de catalyseur pour l’innovation et l’entrepreneuriat au niveau national.

Le Technopark, acteur majeur de l’innovation au Maroc depuis plus de 20 ans, soutient les jeunes entrepreneurs dans les nouvelles technologies, les Green Tech, les industries culturelles, et les nouveaux métiers porteurs. Implanté dans cinq villes, à savoir Casablanca, Rabat, Tanger, Agadir et Essaouira, il étend également son développement à d’autres villes telles que Fès, Oujda et Tiznit.

LNT avec Map

