La Direction régionale de la Jeunesse de Tanger-Tétouan-Al Hoceima a lancé les inscriptions pour la participation à la nouvelle édition du programme « Wlad Lhawma », visant à mettre en valeur les jeunes talents dans les différents domaines créatifs.

Organisé par la Direction régionale, en partenariat avec la Wilaya de la région et d’autres partenaires institutionnels, ce programme a pour objectif d’ancrer la culture d’innovation et de créativité chez les jeunes et de contribuer à l’animation des quartiers de la ville.

Les compétitions organisées dans le cadre de ce programme portent sur plusieurs catégories, à savoir la musique et le chant, la vidéo et la photo, le théâtre, le « freestyle », les arts plastiques et les jeux électroniques, ainsi que la catégorie des jeunes entrepreneurs.

Ce programme vise, selon les organisateurs, à créer des espaces d’interaction et d’échange entre les jeunes de Tanger, à travers l’organisation d’activités sportives, artistiques et éducatives tout au long de l’année.

Le programme aspire à ouvrir les espaces publics de la ville aux activités sportives, culturelles et éducatives, au-delà des maisons des jeunes, à travers différentes activités visant à jeter des ponts de communication avec les habitants de la ville.

Il est à noter que l’édition précédente de ce programme a connu la participation de plus de 15.000 jeunes talents.

