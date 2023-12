Hammouchi rencontre les dirigeants arabes de la police et de la sécurité à Tanger et discute avec eux des mécanismes de développement de la coopération arabe en matière de sécurité

Le directeur général de la sécurité nationale et de la surveillance du territoire, Abdellatif Hammouchi, a ouvert ce mercredi matin à Tanger les activités et travaux de la 47ème Conférence des dirigeants arabes de la police et de la sécurité, en présence du secrétaire général du Conseil des ministres arabes de l’intérieur, le président de l’Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL) et le président de l’Université arabe Naif des sciences de sécurité, ainsi que les chefs des services de police et de sécurité de vingt pays arabes et de six organisations internationales et régionales.

