PARTAGER Tanger : Démantèlement d’un réseau de passeurs clandestins

Le service préfectoral de la police judiciaire de Tanger a procédé, sur la base d’informations précises fournies par les services de la Direction générale de la surveillance du territoire national, au démantèlement, vendredi soir, d’un réseau criminel s’activant dans le domaine de l’organisation de l’émigration illégale.

Dans un communiqué, la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) indique que les investigations ont permis d’arrêter l’un des organisateurs et un intermédiaire dans les opérations de l’émigration illégale, ainsi que huit candidats à l’émigration irrégulière, dont six mineurs, ajoutant que les opérations de fouille ont abouti à la saisie d’un véhicule tout terrain, de 30 gilets de sauvetage, d’une pompe pour gonfler les embarcations pneumatiques, ainsi que d’une importante somme d’argent en devise nationale. Une enquête judiciaire a été ouverte sous la supervision du parquet compétent pour élucider les circonstances de cette affaire et déterminer toutes les ramifications et les liens de ce réseau criminel tant au Maroc qu’à l’étranger, précise la même source. Le démantèlement de ce réseau criminel s’inscrit dans le cadre du renforcement des interventions sécuritaires et de l’activation des opérations de renseignements visant à lutter contre la migration illégale et la traite d’êtres humains, conclut la DGSN.

LNT avec MAP