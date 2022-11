Après cinq jours de travaux et débats intenses autour d’un certain nombre de questions interpellant d’urgence la communauté internationale, il est important de constater que la 14ème édition s’est distinguée par son cachet pragmatique, loin des jargons diplomatiques et protocolaires. En effet, en plus des thématiques au menu de cette édition, il a été procédé à l’annonce d’une déclaration qualifiée de solennelle qui restera certainement dans les annales de l’Institut Amadeus.

Il s’agit en fait de la Déclaration de Tanger où des anciens Premiers Ministres et anciens MAE africains, participant à la 14ème Edition du Forum international MEDays, qui s’est tenue, du 2 au 5 novembre 2022, à Tanger, ont décidé d’établir un « Groupe de Contact » chargé de porter le présent « Appel de Tanger », appuyé par le « Livre Blanc » susvisé auprès des Chefs d’Etat africains et des décideurs de l’Union Africaine. Le « Groupe de Contact » est composé de Dileita Mohamed Dileita, ancien Premier Ministre du Djibouti, Martin Ziguélé, ancien Premier Ministre de la République Centrafricaine et des anciens MAE LutfoDlamini (Eswatini), Gbehzohngar Milton Findley (Libéria), Régis ImmongaultTatangani (Gabon), Francis Kasaila (Malawi), Mankeur Ndiaye (Sénégal), Mamadi Touré (Guinée), Rafael Tuju (Kenya). Ils ont également décidé de rester mobilisés pour la réalisation de cet objectif nécessaire pour la crédibilité de l’Union Africaine, donc pour l’avenir du Continent.

Cet Appel de Tanger annoncé dans le cadre de la table ronde « l’Union Africaine à l’aune de la Question du Sahara Marocain », est, disent-ils, inspiré par les idéaux des pères fondateurs du panafricanisme, promouvant l’unité, la solidarité, la cohésion et la coopération économique efficace entre les Etats indépendants et souverains d’Afrique.

Important de souligner également que les signataires de l’Appel de Tanger ont tenu à préciser que « se rappelant que dans son Message adressé au 27e Sommet de l’Union Africaine, tenu à Kigali en juillet 2016, Sa Majesté le Roi Mohammed VI a officialisé la volonté du Maroc de réintégrer sa place naturelle au sein de sa famille africaine, et qu’à cette même occasion, vingt-huit Chefs d’Etats-membres ont personnellement signé une motion appelant à la réintégration du Maroc concomitamment à la suspension de la pseudo-rasd ».

Et de rappeler dans le même sens que « prenant acte, avec intérêt, que deux-tiers des Etats africains ne reconnaissent pas ou plus l’entité pseudo-rasd et que la moitié des pays du Continent ont, à ce jour, ouvert des Consulats à Laâyoune et Dakhla… ».

Dans leur argument aussi, les signataires prônent la nécessité de corriger l’anomalie historique, l’aberration juridique et le contresens politique qu’est l’admission illégale et illégitime, puis le maintien injustifié au sein de l’organisation continentale de la pseudo-« rasd » et son impact opérationnel négatif : ‘‘Pleinement conscients de la responsabilité qui est la nôtre et de l’importance de notre démarche en faveur de l’édification d’un panafricanisme rénové, décomplexé et assumé, nous lançons un Appel solennel à l’expulsion des rangs de l’Union Africaine de la pseudo-rasd… une entité artificielle imposée à la seule Organisation de l’Unité Africaine/Union Africaine, contre toute légitimité et légalité ; une entité artificielle, qui n’obéit à aucun des éléments constitutifs d’un Etat, à savoir un territoire, une population, et un gouvernement effectif ; une entité artificielle sans souveraineté et non-indépendante ; une entité artificielle ne disposant pas de responsabilité juridique internationale ; une entité artificielle sans valeur ajoutée qui entrave l’effectivité de l’Union Africaine ; une entité artificielle menaçant l’Unité Africaine et l’intégration politique et économique ; une entité artificielle menaçant la stabilité et la sécurité régionales…’’, dit-on auprès des signataires de l’Appel de Tanger.

Hassan Zaatit

