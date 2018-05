PARTAGER Tanger : La compétitivité de l’économie marocaine au coeur des débats

La 8ème Journée de sciences économiques sous le thème « Transformation structurelle et compétitivité de l’économie marocaine » a été organisée, samedi à Tanger, avec la participation d’un parterre d’académiciens, de chercheurs et d’économistes venus de plusieurs régions du Maroc.

Initiée par les équipes de recherche en Economie, finance et développement (EFED) et en entrepreneuriat et institutions (EREI) de la Faculté des sciences juridiques, économiques et sociales (FSJES) de Tanger, en collaboration avec l’OCP Policy center et le laboratoire d’Economie appliquée de la FSJES de Rabat, cette rencontre s’est assignée pour objectif de débattre de plusieurs questions liées aux déterminants de la compétitivité de l’économie marocaine et à la diversification des exportations et des structures productives.

S’exprimant à cette occasion, le doyen de la FSJEST, Mohamed Yahia, a mis en avant l’importance de la thématique choisie pour cette Journée qui puise son essence dans le besoin récurrent de relever les défis liés au renforcement de la compétitivité de l’économie marocaine sur l’échiquier international, à la promotion de la création de richesses et d’emplois et au soutien de la stabilité de l’économie nationale, notant que cette manifestation vient consacrer l’ouverture de l’université marocaine sur son environnement socio-économique.

Pour sa part, le chef de département des Sciences économiques à la FSJEST, Abid Ihadiyan, a précisé que cette rencontre scientifique intervient dans un contexte où le Maroc, qui a subi des mutations et des transformations structurelles au niveau de son système économique, est à la recherche d’un nouveau modèle de développement, à même de renforcer son attractivité et sa compétitivité internationale, notant que cet événement constitue une occasion pour évaluer les déterminants de cette compétitivité et les principaux facteurs devant favoriser la valorisation du capital immatériel du Royaume et promouvoir les exportations nationales.

De son côté, le responsable du master Finance-Banque et marchés (FBM) à la FSJEST, Ahmed Bousselhami, a souligné que cette rencontre vise en particulier à promouvoir la production scientifique en sciences économiques au Maroc, estimant que la promotion de la compétitivité de l’économie marocaine passe par l’engagement de réformes institutionnelles aux côtés de celles structurelles, outre le renforcement de l’investissement en recherche et développement, et ce afin de favoriser la création d’emplois et de richesses.

Dans ce cadre, M. Bousselhami, également professeur de Sciences économiques à la FSJEST, a appelé à assurer une meilleure mobilisation des ressources matériels et immatériels au Maroc, en vue de réussir ce chantier stratégique, notant que cette journée vise à traiter d’une question liée à l’avenir de l’économie marocaine et à la politique industrielle nationale, dans le dessein d’améliorer les structures productives et d’exportation nationales et de permettre d’avoir, à terme, un impact positif sur la croissance économique, la création de richesses et la génération d’emplois.

Cette rencontre a été ponctuée de la présentation de l’ouvrage « Équilibres externes, compétitivité et processus de transformation structurelle de l’économie marocaine » donnée par Ghazi Tayeb de l’OCP Center, qui a souligné que ce travail propose de débattre de plusieurs questions liées notamment à la relation entre la transformation structurelle et compétitivité, la nécessité de mise à niveau du capital humain au Maroc et l’impact du désalignement du taux de change sur la compétitivité et la capacité d’exportation des entreprises marocaines.

Cette journée a été émaillée également par la présentation de travaux de recherche axés notamment sur « la compétitivité et transformation structurelle au Maroc: une lecture via les comptes extérieurs », « Allocation inefficiente et productivité manufacturière au Maroc » et « Participations étrangères dans l’industrie manufacturière marocaine: quels effets sur les performances du secteur (1985-2012) ».

Il s’agit également d’autres recherches scientifiques portant sur « Le désalignement du dirham marocain et stratégie de diversification des exportations », « Evaluation des Markups et compétitivité industrielle du Maroc », « Les exportations du Maroc vers les pays de CEDEAO, une analyse à travers l’Indice de Grubel & Lloyd » et « l’analyse de la performance des exportations marocaines », qui ont été présentés par des chercheurs venus de Rabat, Salé, El Jadida et de Tanger.

LNT avec MAP