Tanger : Campagne de sensibilisation au coronavirus

Les autorités locales de la circonscription de Tanger-Médina ont mené samedi une opération de sensibilisation quant au danger de la propagation du coronavirus (Covid-19).

Menée en coopération avec plusieurs associations de la société civile, cette opération a été l’occasion de distribuer des masques de protection aux citoyens, tout en leur rappelant l’importance du respect des mesures préventives mises en place par les autorités compétentes afin de lutter contre la propagation du virus.

Il s’agit notamment de se laver les mains régulièrement, de porter obligatoirement et de façon correcte les masques de protection et de respecter la distanciation sociale, tout en évitant les rassemblements dans les différentes rues et quartiers de la ville afin de protéger la sécurité et la santé de tous.

« Dans le cadre de la sensibilisation quant à l’importance de la lutte contre la propagation du coronavirus, nous menons, en coopération avec d’autres associations et les autorités locales, des opérations de conscientisation quant au danger du Covid-19 », a indiqué le président de l’association Essalam pour l’éducation et le développement, Omar Mezgueldi.

Ces opérations ont pour but de pousser les citoyens à prendre conscience de l’importance du port correct du masque, du respect de la distanciation sociale et de la désinfection des mains, a précisé M. Mezgueldi dans une déclaration à la MAP, notant que la finalité est la diminution du nombre des cas d’infection à Tanger afin de vaincre la pandémie.

Pour sa part, la présidente de l’association « Princessat » pour le développement durable, Boutaina Rossi, a fait savoir que cette opération de sensibilisation vise à inciter les gens à prendre davantage de précautions, à porter leurs masques de protection, à respecter les mesures de distanciation sociale et à veiller à se laver régulièrement les mains, et ce afin d’endiguer la propagation du Covid-19.

Quant au président de l’Association Bazaristes de Tanger, Mohamed El Bekkouri El Alami, il a relevé l’importance de cette opération de sensibilisation marquée par la distribution des masques de protection, notant que c’est également l’occasion de rappeler aux citoyens que le port du masque est obligatoire pour toute personne lors de son déplacement en dehors de son domicile.

LNT avec Map