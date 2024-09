La ville de Tanger abritera, les 3 et 4 octobre, la 16è édition du Forum méditerranéen des femmes entrepreneures (MEDAWOMEN), sous le thème « De la Méditerranée au monde, leadership féminin sans frontières ».

A cet égard, la Chambre de commerce, d’industrie et de services de Tanger-Tétouan-Al Hoceima (CCIS-TTA) et l’Association des femmes cheffes d’entreprises du Maroc de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima (AFEM-TTA) ont organisé, mardi à Tanger, une conférence de presse dédiée à la présentation du programme de cet événement économique régional.

Ce forum a pour objectif de rassembler des entreprises dirigées par des femmes des pays méditerranéens, ainsi que de représentants des institutions gouvernementales, d’acteurs économiques, de décideurs, d’institutions financières, d’organisations de la société civile actives dans le domaine économique, d’universitaires et de personnes intéressées par les questions de développement dans la région méditerranéenne, afin de promouvoir l’échange d’expériences en matière d’entrepreneuriat féminin dans la région.

Cet événement vise également à renforcer l’esprit d’initiative et à promouvoir l’intégration de l’innovation, l’économie numérique, ainsi que la dimension écologique, l’économie sociale et le commerce équitable au sein des entreprises féminines.

S’exprimant à cette occasion, le président de la CCIS-TTA, Abdellatif Afilal, a souligné que ce forum est devenu un rendez-vous annuel incontournable pour les femmes cheffes d’entreprises de la Méditerranée, offrant une opportunité précieuse de dialogue et de partage d’expériences avec les représentants d’institutions gouvernementales, les acteurs économiques et les décideurs.

Il a, à cet égard, noté que cette édition offre une plateforme pour discuter des défis auxquels sont confrontées les entreprises dirigées par des femmes, ainsi que pour explorer les perspectives de développement et de coopération dans le cadre de partenariats économiques entre les secteurs public et privé, relevant que « cette édition vient consolider les efforts visant à renforcer la position des femmes dans le domaine économique et à créer un environnement propice au soutien des projets féminins, en favorisant l’innovation, l’économie numérique et le développement durable ».

« Nous sommes fiers de la tenue de ce forum économique, pour la première fois, au Maroc, et plus précisément dans la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima », a souligné la présidente de l’AFEM-TTA, Chaibia Balbzioui Alaoui, précisant que cet événement sera une occasion pour débattre des évolutions économiques actuelles, notamment en matière de transformation numérique et d’économie verte, que les entreprises sont désormais tenues de prendre en compte.

Mme Balbzioui a, en outre, fait savoir que « le monde, et en particulier les pays méditerranéens, suivent de près le progrès économique réalisé par le Royaume, et le forum sera l’occasion de mettre en avant les expériences marocaines pionnières des femmes entrepreneures marocaines ».

« À travers cette rencontre, nous visons à renforcer l’attractivité économique du Maroc en vue d’accueillir la Coupe du Monde 2030, qui sera co-organisée avec l’Espagne et le Portugal, permettant ainsi de promouvoir les réalisations accomplies, grâce à la vision clairvoyante de SM le Roi Mohammed VI », a-t-elle enchainé.

Il est à noter que le forum abordera, à travers trois sessions thématiques, des sujets clés, tels que « Les femmes à l’ère du numérique: Faire avancer les affaires », « Les entreprises féminines au Maroc… Un leadership sans frontières », ainsi que les réussites méditerranéennes dans le domaine des cosmétiques traditionnels et industriels.

LNT

Partagez cet article :