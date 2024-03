Le jeudi 21 mars 2024, à Rabat, le Conseil d’administration de TAMWILCOM s’est réuni pour sa huitième session, consacrée principalement à la revue du rapport de gestion pour l’année 2023. Durant cette année, TAMWILCOM a réalisé d’excellentes performances, concrétisées par le soutien apporté tant aux entreprises qu’aux particuliers, permettant de générer un total de financements supérieur à 54,1 milliards de DH à travers 86.790 transactions. Cette activité a vu une augmentation de 14% par rapport à 2022, avec des engagements qui ont atteint les 35,1 milliards de DH, comparés aux 31 milliards de DH de l’année précédente.

L’essentiel des opérations de TAMWILCOM en 2023 a été dirigé vers le financement des entreprises, représentant 94% du volume total des interventions, avec des engagements de 33,2 milliards de DH qui ont facilité l’octroi de 50,8 milliards de DH en crédits. La garantie générique au bénéfice des TPME (Très Petites, Petites et Moyennes Entreprises) a joué un rôle clé, mobilisant 39 milliards de DH en crédits, soutenus par 21,7 milliards de DH en garanties de l’institution, marquant une hausse de 13% par rapport à 2022. Une majorité de ces garanties, 91%, a profité aux micro et très petites entreprises (TPE), soulignant l’engagement de TAMWILCOM envers cette catégorie prioritaire.

Par ailleurs, l’initiative « DAAMA TAMWIL », axée sur le soutien des entreprises par le biais de financements participatifs, a connu une expansion remarquable de 72% en 2023 par rapport à l’année antérieure, reflétant un intérêt croissant pour ce type de financement. Les actions de « DAAMA TAMWIL » ont permis de garantir 566 millions de DH de financements bancaires participatifs, avec un engagement de 341 millions de DH.

La réunion a également vu l’approbation des comptes de TAMWILCOM pour l’exercice se terminant le 31 décembre 2023.

Ce bilan positif reflète la stratégie efficace et les efforts continus de TAMWILCOM pour accompagner le développement économique en fournissant un soutien financier crucial aux entreprises et aux particuliers. La capacité de l’institution à mobiliser d’importants volumes de financement, ainsi que sa concentration sur le soutien des entreprises, en particulier les TPME, qui constituent le pilier de l’économie, démontre son rôle central dans le renforcement de l’écosystème entrepreneurial.

L’accent mis sur les garanties pour les TPME et le succès de la fenêtre participative « DAAMA TAMWIL » illustrent l’adaptabilité et l’innovation de TAMWILCOM face aux besoins diversifiés du marché et à l’évolution des préférences de financement. La croissance significative des financements participatifs souligne également l’évolution du secteur financier et la réponse de TAMWILCOM à cette tendance par des solutions adaptées.

LNT avec CdP

Partagez cet article :