Pour reprendre le thème de ce spécial, nous pouvons affirmer que TAMWILCOM, qui s’est transformée en banque, accompagne précisément la PME. De fait, la société nationale de garantie et du financement de l’entreprise, SNGFE, représente l’intervenant unique de l’État en la matière.

Elle intervient avec ses partenaires du secteur financier pour répondre aux besoins des entreprises marocaines, grâce à une panoplie de mécanismes de financement adaptés à chaque étape de leur cycle de vie. Ceci engendre un effet de levier à même d’accompagner l’essor de l’économie nationale.

En effet, « prêter main forte » aux entrepreneurs qui souhaitent concrétiser leurs projets, constitue l’une des priorités de TAMWILCOM, dont la mission consiste à apporter des solutions concrètes à la problématique d’accès au financement pour l’entrepreneuriat conventionnel ou innovant. Ce, avec une offre-produits riche et diversifiée permettant de couvrir l’ensemble du cycle de vie des entreprises, notamment les très petites et moyennes entreprise (TPME), à travers des mécanismes de financement adaptés dans les phases les plus critiques, notamment de la création et du développement.

En effet, presque la quasi-totalité des opérations de financement réalisées par TAMWILCOM sont destinées aux TPME, et en particulier les petites entreprises. Preuve en est qu’entre 2020 et fin septembre 2023, ce sont plus de 205.000 entreprises qui ont pu accéder au financement grâce à la garantie de TAMWILCOM, dont près de 188.000 Très Petites Entreprises (TPE), soit près de 92% des entreprises bénéficiaires. Sur cette période, l’intervention de TAMWILCOM a permis de mobiliser un volume de crédits de plus 130 milliards de DH.

Des réalisations qui traduisent l’engagement fort en faveur des TPME et ce, en étroite collaboration avec les différents acteurs publics et privés qui interviennent à différentes étapes de la chaîne d’accompagnement et de leur financement, soit les banques, institutions de microfinance, structures d’accompagnement etc…

Un impact certain sur la croissance des entreprises

La garantie de TAMILCOM ne cesse de confirmer son rôle de premier plan en tant qu’instrument d’appui aux TPME. Dans le cadre de l’appréciation de l’impact de son intervention, l’institution a contribué à un travail indépendant de recherche mené par l’Université de Lausanne et Bank Al-Maghrib qui a porté sur l’évaluation de l’impact des garanties à court terme.

Publiée par BAM en juillet 2023 sous le titre “Short term Finance, Long term Effects Theory and Evidence from Morocco”, l’étude menée selon des approches statistiques et scientifiques robustes a démontré clairement l’effet long terme des garanties TAMWILCOM sur la croissance des TPME bénéficiaires et ce, en permettant la libération du cash et des sûretés au profit des projets d’investissement et non pas seulement pour les besoins de financement de la trésorerie.

Par ailleurs, face à la conjoncture économique particulièrement difficile et afin d’accompagner les TPME marocaines en phase de relance et réduire la pression sur leur trésorerie, de nouvelles mesures d’appui au financement ont été opérées. TAMWILCOM a ainsi procédé, depuis 2022, au relèvement des plafonds de garantie de deux produits de son offre générique, à savoir « Damane Atassyir » et « Damane Istitmar ». Initialement octroyés avec un plafond de 10 millions de DH par opération et de 20 millions de DH sur une même entreprise tous concours confondus, les deux mécanismes ont vu depuis leurs plafonds d’engagement de garantie relevés à 15 millions de DH par opération et à 30 millions de DH par contrepartie. Ceci pour permettre aux entreprises de se concentrer davantage sur le développement de leurs activités en disposant d’une enveloppe supplémentaire pour financer leurs besoins additionnels en fonds de roulement, occasionnés par la conjoncture en cause.

« Fin-Créa », la solution digitale pour les TPE en phase de création

Au-delà des entrepreneurs dont les entreprises sont en plein développement de leur activité, il y a aussi ceux, très nombreux, qui ont d’ores et déjà un projet mûri, réfléchi, et qu’ils aimeraient pouvoir concrétiser. Pour être au plus près de ces porteurs de projets et autres jeunes entrepreneurs, TAMWILCOM a lancé sa plateforme en ligne « Fin-Créa ». Il s’agit d’un guichet 100% digital et gratuit de mise en relation des banques partenaires de la place avec les porteurs de projets et les TPE de moins d’un an, primo accédant au financement bancaire. Toute entreprise qui répond aux prérequis peut désormais soumettre sa demande de financement en ligne, auprès de la banque de son choix, pour un crédit d’investissement pouvant atteindre 2 millions de Dirhams.

L’ambition de cette nouvelle plateforme est de contribuer à renforcer les chances des TPE en phase de création pour accéder au financement bancaire. Une ambition qui s’inscrit en droite ligne des orientations en faveur de la réalisation des objectifs de la Stratégie Nationale d’Inclusion Financière.

Car celle-ci est certainement la clé de réussite suprême des petites entreprises qui commencent par créer l’emploi de leur fondateur, puis d’autres au fur et à mesure de la croissance de leur activité.

Sachant que l’accompagnement des TPE par TAMWILCOM, passe par une transparence, qui même relative, constitue en soi un pas supplémentaire de l’accompagnement des TPMEs de l’économie informelle à l’économie réelle.

Afifa Dassouli

