TAMWILCOM a accueilli, pour la deuxième année consécutive, la 5ème Conférence Annuelle du Réseau Euro-méditerranéen de Garantie (EMGN), organisée le jeudi 20 février à Rabat. Placée sous le thème « Vers de nouveaux horizons financiers : généralisation de l’accès des PME méditerranéennes aux instruments de garantie de crédit », cette rencontre a réuni des représentants des institutions de garantie du pourtour méditerranéen et de la région MENA, ainsi que des bailleurs de fonds et institutions financières internationales.

La séance d’ouverture a été marquée par les interventions de M. Hicham Zanati Serghini, Directeur général de TAMWILCOM, de M. Mohammed Tarik Bchir, Directeur du Trésor et des Finances Extérieures au Ministère de l’Économie et des Finances, de Mme Nagla Bahr, Représentante principale du Réseau EMGN, et de M. Nasser Kamel, Secrétaire Général de l’Union pour la Méditerranée.

Les échanges ont permis d’approfondir les stratégies et les meilleures pratiques visant à renforcer l’intégration des garanties de crédit dans les systèmes financiers nationaux des pays de la région euro-méditerranéenne. Les discussions ont souligné le rôle crucial de ces dispositifs pour améliorer la résilience des entreprises, notamment les très petites, petites et moyennes entreprises (TPME), en facilitant leur accès au financement.

La conférence a également été l’occasion d’examiner les perspectives des institutions financières internationales et des bailleurs de fonds multilatéraux pour une meilleure adaptation des mécanismes de garantie de crédits aux besoins spécifiques des PME. L’objectif principal étant de favoriser leur développement et de consolider leur accès aux sources de financement.

LNT

Partagez cet article :