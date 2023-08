Entretien avec Taline Koranchelian, Directrice adjointe du département Moyen-Orient et Asie centrale du FMI

Propos recueillis par Afifa Dassouli

Dans cette entretien, Taline Koranchelian, directrice adjointe du département Moyen-Orient et Asie centrale du FMI, met en évidence l’importance de l’engagement du fonds avec le Maroc. En tant que superviseure pour la région MENA, elle souligne le partenariat solide entre le Maroc et le FMI, et salue les efforts du Royaume pour construire un modèle de développement plus résilient et inclusif, confirmant le soutien continu du FMI dans cette entreprise.

La Nouvelle Tribune : Parlez-nous de votre rôle et de votre engagement avec le Maroc et les Assemblées Annuelles ?

Taline Koranchelian : En tant que directrice adjointe du département MoyenOrient et Asie centrale du FMI, j’ai la responsabilité de superviser l’engagement du FMI auprès des pays d’Afrique du Nord et de certains pays du Moyen-Orient. Notre engagement diffère d’un pays à l’autre, en fonction de plusieurs facteurs, notamment la situation économique des pays et les défis auxquels ils font face, qu’ils aient ou non un programme financier avec le FMI, leur capacité institutionnelle et le niveau d’assistance technique dont ils ont besoin, ainsi que l’engagement des autorités nationales en faveur des réformes. Le Maroc et le FMI entretiennent un partenariat solide et de longue date. Nous avons accompagné les réformes du Maroc au cours des dernières décennies, notamment par le biais de quatre accords successifs de ligne de précaution et de liquidité (PLL) de 2012 à 2019 et d’un accord de ligne de crédit flexible (FCL) approuvé en avril de cette année, qui témoigne de notre partenariat récent. Nous saluons les réformes en cours du Maroc pour construire un modèle de développement plus résilient et inclusif et nous restons déterminés à soutenir le Maroc dans cette entreprise.

Le FMI s’est également engagé à soutenir les efforts du Maroc visant à réduire les risques à long terme liés aux efforts de lutte contre les changements climatiques, y compris potentiellement par le biais d’une nouvelle Facilité de Résilience et de Durabilité. Nous attendons avec impatience la tenue des Assemblées Annuelles de la Banque mondiale et du FMI à Marrakech en octobre. Initialement prévues pour 2021, elles ont été reportées à deux reprises en raison de la pandémie. Cette année marque le retour des Assemblées Annuelles dans le monde arabe après 20 ans (la dernière fois étant aux Emirats Arabes Unis) et en Afrique après 50 ans (la dernière fois au Kenya). Nous espérons accueillir au Maroc plus de 10 000 décideurs politiques, représentants du secteur privé, de la société civile, de la jeunesse, ainsi que des médias.

Les préparatifs de ces réunions ont commencé depuis avant la pandémie en 2020, et ils ne se sont pas limités aux rencontres, mais ont également englobé les années précédant les réunions. En 2020, nous avons développé une stratégie de communication afin d’établir un dialogue régulier avec un large éventail de parties prenantes au Maroc et la région, concernant les principaux défis et opportunités auxquels la région est confrontée.

L’objectif de cet engagement est de reconnaître les efforts des autorités marocaines et d’assurer un dialogue de qualité avec les principales parties prenantes du FMI. Notre engagement comprend (1) des événements de haut niveau ; (2) des publications ; et (3) une implication proactive, y compris par le biais des médias sociaux. Nous avons également créé une page dédiée à Marrakech sur le site Web du FMI et un compte twitter intitulé « IMFMENA », où se trouvent nos publications et des informations sur nos activités de sensibilisation sur une base continue. L’un des principaux défis auxquels la région MENA est confrontée est le taux élevé de chômage, en particulier chez les jeunes et les femmes. Bien que les soulèvements arabes aient mis en évidence l’importance de placer l’inclusion et l’équité au cœur de l’élaboration des politiques macroéconomiques, les progrès dans la création d’opportunités plus nombreuses et équitables, en particulier pour les jeunes et les femmes, ont été lents. Par conséquent, notre engagement dans la région s’est concentré sur la sensibilisation aux priorités clés visant à favoriser une croissance plus élevée et plus inclusive. Nous avons lancé plusieurs discussions basées sur des documents analytiques autour des thèmes de la gouvernance, la protection sociale, la mobilisation des revenus, l’inclusion financière, le rôle de l’État dans l’économie, la numérisation, et changement climatique. Nous avons également publié un livre intitulé « Promouvoir une croissance inclusive au Moyen-Orient et en Afrique du Nord » et organisé des discussions avec les jeunes dans les universités de la plupart des pays de la région MENA, car ce sont les jeunes qui façonneront l’avenir de la région.

Lors des Assemblées Annuelles, notre directrice générale tiendra un dialogue ouvert au public avec des étudiants sélectionnés de ces universités. Nous avons également travaillé en étroite collaboration avec les autorités marocaines tout au long de cette période, notamment pour identifier les thèmes des Assemblées Annuelles et pour organiser des événements communs. Le dernier de ces événements était une conférence sur les monnaies numériques des banques centrales, organisée conjointement par Bank AlMaghrib et le FMI, lors de la visite de la directrice générale du FMI au Maroc.

Quels sont les principaux thèmes/sujets des Assemblées Annuelles de Marrakech et comment ont-ils été choisis ?

Suite à la pandémie et à la guerre de la Russie en Ukraine, nous évoluons dans un monde marqué par une forte incertitude et les tensions géopolitiques sont à la hausse. L’économie mondiale et la région MENA traversent une période difficile. Pour la région MENA (et à l’exception de la région du Golfe (CCG)), les chocs successifs ont aggravé les vulnérabilités de longue date et soulevé de nouveaux défis. Les niveaux élevés d’inflation ont affecté les ménages à faible revenu, tandis que le resserrement des conditions financières a mis sous pression les pays très endettés.

À l’échelle mondiale, la guerre en Ukraine a soulevé des risques de fragmentation en blocs géoéconomiques, ce qui pourrait compromettre les avancées économiques réalisées au cours des générations précédentes. Dans ce contexte, nous estimons qu’il est primordial de souligner la nécessité de renforcer la coopération mondiale afin de reconstruire la résilience économique et de garantir des réformes transformationnelles dans tous nos pays membres – tels sont les thèmes centraux de Marrakech 2023. Notre ambition est de discuter de la manière dont la communauté mondiale peut collaborer pour aider les pays vulnérables (par exemple, en résolvant les problèmes de la dette), trouver des solutions pragmatiques contre l’impact du changement climatique, relever les défis et saisir les opportunités offertes par la numérisation et intelligence artificielle.

Nous aborderons également la question de l’adoption de modèles de développement plus inclusifs, une préoccupation particulièrement pertinente pour la région MENA. Ce sont tous des domaines où l’expérience de réforme du Maroc jouera un rôle important sur la scène mondiale.

Enfin, nous souhaitons mettre en évidence l’importance de l’Afrique dans l’économie mondiale et le potentiel d’approfondissement de l’intégration commerciale et financière à travers le continent.

Qu’est-ce que la FIOM espère obtenir des Assemblées Annuelles ? Que réalisera le Maroc ?

Les Assemblées Annuelles de Marrakech rassembleront des milliers de décideurs politiques, de représentants du secteur privé et de la société civile du monde entier pour favoriser le dialogue sur les principaux défis auxquels l’économie mondiale est confrontée.

A travers ce dialogue, nos objectifs sont les suivants : Positionner le Fonds en tant que partenaire du changement, leader d’opinion sur les questions économiques régionales et mondiales, et forum de coopération mondiale ; Renforcer l’adhésion et l’appropriation des réformes prioritaires nécessaires pour relever les défis mondiaux et régionaux ; et Amplifier la voix des jeunes et des femmes.

Ces rencontres offriront également une occasion unique de mettre en valeur la richesse du patrimoine culturel et de l’hospitalité du Maroc, ainsi que son ouverture sur le monde et son engagement fort en faveur des réformes. En tant que carrefour entre l’Afrique, le Moyen-Orient et l’Europe, le Maroc est un exemple de création de liens commerciaux et d’investissement dans un monde fragmenté. De façon plus générale, ces favoriseront le dialogue sur les principaux défis auxquels l’économie mondiale est confrontée.

Nous évoluons dans un monde marqué par une grande incertitude, nous avons connu des chocs consécutifs ces dernières années et les tensions géopolitiques sont en hausse. Aujourd’hui, nous sommes confrontés à des défis bien plus complexes qu’auparavant. De plus, il y a un changement de paradigme, en particulier lorsque l’on considère la numérisation et le changement climatique, qui apportent de nombreuses opportunités mais aussi des risques significatifs. La question est de savoir comment relever tous ces défis, quoi prioriser et comment séquencer leur mise en œuvre. Un élément important ici est que sans coopération mondiale, il est difficile de voir comment le monde peut surmonter tous ces défis. Par conséquent, j’aimerais voir la communauté mondiale tirer les leçons du multilatéralisme passé pour tracer la voie d’une coopération mondiale solide qui nous permettra de relever les défis complexes auxquels le monde est confronté.

Notre ambition est également de discuter de la manière de trouver des solutions pragmatiques pour faire face aux risques résultant du changement climatique, aux défis et opportunités de la numérisation et de l’intelligence artificielle, ainsi que de la nécessité d’adopter des modèles de développement plus inclusifs, une question particulièrement pertinente pour la région MENA.

