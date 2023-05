Le président de la Chambre des représentants, Rachid Talbi El Alami, s’est entretenu, vendredi à Rabat, avec le président du Comité Permanent de l’Assemblée Populaire Nationale de la République Populaire de Chine, Zhao Leji, actuellement en visite de travail dans le Royaume à la tête d’une délégation de responsables de haut niveau.

Cette entrevue a constitué une occasion pour les deux parties de mettre en exergue les différentes avancées qualitatives qui ont marqué la coopération sino-marocaine particulièrement depuis la visite historique effectuée par SM le Roi Mohammed VI en mai 2016 en République Populaire de Chine et qui avait été couronnée par la signature de nombreux accords de coopération couvrant les différents domaines, indique un communiqué de la Chambre des représentants. M. Zhao Leji a tenu à exprimer sa joie de visiter le Maroc, en tant que première destination étrangère après son élection à la présidence du comité permanent de l’Assemblée Populaire Nationale, ce qui reflète, a-t-il dit, la profondeur et la solidité des relations bilatérales, notant que cette année coïncide avec la célébration du 65ème anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre les deux pays.

Le responsable chinois a indiqué que sa visite s’inscrit dans le cadre notamment de la consécration de la vision des dirigeants des deux pays, du renforcement de l’amitié Maroc-Chine et de la promotion de la coopération dans tous les domaines, ajoute la même source.

Pour sa part, M. Talbi El Alami a affirmé que le Royaume du Maroc et la République Populaire de Chine partagent un socle de valeurs et d’intérêts communs tels que l’établissement des relations internationales basées sur la paix et la sécurité, le respect de la souveraineté et l’intégrité territoriale des États, la non-ingérence dans les affaires intérieures des pays et la mobilisation du potentiel des peuples pour créer le progrès et la prospérité.

Par ailleurs, les deux parties se sont penchées sur une série de questions d’intérêt commun et les moyens à même de renforcer les relations parlementaires entre les deux institutions législatives dans le cadre d’un mémorandum d’entente signé en 2021.

La rencontre a été également l’occasion d’échanger sur la possibilité de créer un forum parlementaire économique et culturel entre les deux institutions et d’exprimer la ferme volonté de renforcer davantage la coopération et la concertation entre leur commissions parlementaires et les groupes d’amitié parlementaires.

LNT avec MAP

