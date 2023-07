Le président de la Chambre des représentants, Rachid Talbi Alami, effectue, du 11 au 13 juillet, une visite de travail à Londres, en vue d’examiner les moyens de rehausser le niveau des relations entre les parlements marocain et britannique au niveau des relations stratégiques qui existent entre les deux pays.

Cet objectif pourra être atteint notamment à travers la création d’un forum annuel entre les groupes d’amitié parlementaire Maroc-Royaume-Uni, qui traitera des questions d’intérêt commun, a précisé M. Talbi Alami dans une déclaration à la presse.

Dans ce sens, M. Talbi Alami s’est entretenu, mardi, avec le président de la Chambre des communes, Lindsay Hoyle, avec qui il a évoqué les relations bilatérales, ainsi que « le rôle important joué par le Maroc au niveau régional, en tant que nation jouissant de stabilité politique, économique et sociale. »

Par ailleurs, M. Talbi Alami a eu une rencontre avec les membres de la Westminister Foundation for Democracy (WFD) et de son président, Richard Graham, qui a été l’occasion d’évoquer le rôle salutaire que peut jouer le Maroc dans la promotion de la démocratie et de la stabilité politique en Afrique du Nord et dans la région du Sahel.

Cette rencontre a également permis de saluer « l’approche holistique et humaniste du Royaume dans la gestion de la question migratoire », a fait savoir le responsable marocain, qui était accompagné de l’ambassadeur du Maroc au Royaume-Uni, Hakim Hajoui.

En outre, des échanges fructueux avec le Secrétaire général de l’association parlementaire du Commonwealth, Stephen Twigg, ont porté sur les moyens d’établir de nouveaux canaux de coopération entre le Maroc et l’Organisation intergouvernementale, a relevé M. Talbi Alami.

Et de souligner que le rehaussement des relations parlementaires entre le Maroc et le Royaume-Uni et la promotion de leur coordination permettra aux deux pays de se soutenir mutuellement dans les foras internationaux.

LNT avec MAP

