SUV urbaine : Le Renault Captur 2 arrive sur le marché marocain

Cette 2ème génération de ce modèle arrive au Maroc au prix variant entre 174 500 et 227 500 Dhs. Au Menu : cinq versions, à savoir les Captur Life, Explore 1,5 dCi 115 ch, Explore 1,3 Tce 130 ch EDC, Intens 1,5 dCi 115 ch et Intens 1,3 Tce 130 ch EDC.

Côté mécanique, le nouveau Captur monte en gamme sur le plan des motorisations avec un portefeuille élargi et renouvelé aussi bien en essence qu’en diesel. Associées à une boîte de vitesses manuelles 6 rapports ou une boîte automatique double embrayage à 7 rapports, ces motorisations couvrent une palette de puissance en hausse : 130 ch en essence et 115 ch en Diesel. Toutes de dernière génération, elles sont dotées de technologies de pointe qui permettent de répondre à tous les besoins clients, avec des niveaux de consommation et de performances optimisées. Pour ce qui est du moteur 1.3 TCe dans sa version 130 ch et 240 Nm, il est destiné à ceux qui désirent profiter des qualités dynamiques de nouveau Captur et de son nouveau châssis issu de la plateforme CMF-B.

Il est proposé en association avec une boîte de vitesses automatique double embrayage à 7 rapports. Autorisant une conduite dynamique tout en conservant une consommation et des émissions de CO2 limitées, elle constitue le cœur de gamme de l’offre nouveau Captur en essence. En diesel, le nouveau Captur propose une offre Diesel adaptée aux usages urbains, routiers et autoroutiers. Le moteur 1.5 dCi est proposé en une seule déclinaison : 115 ch / 260 Nm avec boîte manuelle 6 rapports pour une conduite dynamique. A l’instar de la nouvelle Clio, le nouveau Captur démocratise les aides à la conduite avec une o re complète et évoluée, a n de prendre la route l’esprit tranquille. Ces ADAS (Advanced Driver Assistance Systems) disponibles sur Nouveau Captur sont déclinées en trois familles : Conduite, Parking et Sécurité. Ils constituent le label Renault EASY DRIVE. Leurs réglages sont accessibles de manière claire et intelligible à travers l’écran tactile du système multimédia Renault EASY LINK. Au menu aussi sur ce nouveau modèle, une offre élargie de nouveautés technologiques utiles à une conduite confortable et sécurisante. De quoi s’assurer un nouveau départ pour un positionnement honorable de la marque sur un segment largement dominé par les SUV urbains asiatiques.

