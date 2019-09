PARTAGER Le surfeur Ramzi Boukhiam qualifié pour Tokyo 2020

Le Maroc a brillé de mille feux lors des ‘‘Isa World Surfing Games’’ qui sont déroulés du 07 au 15 septembre à Miyasaki au Japon. Le vendredi 13 septembre 2019 est une journée historique pour le surf marocain avec la qualification du jeune prodige Ramzi Boukhiam, pour les Jeux Olympiques de Tokyo 2020, en assurant la place de 1er du continent africain, avec comme concurrent directs 3 Sud-Africains issus du Top 34 mondial. Son parcours tout au long de la compétition, plus que la qualification, fût exceptionnel, un « sans faute », remportant 5 séries contre les plus grands noms de la scène mondiale du surf (Felipe Toledo – numéro un mondial, Italo Ferreira, Kanoa Igarashi, Conner Coffin, Kolohe Andino – numéro deux mondial), tous dans le Top 10.

En demi-finale, Ramzi a été confronté de nouveaux au phénomène brésilien et vainqueur de ces championnats du monde Italo Ferreira, et le fameux Gabriel Medina, champion du monde 2018. Lui manquant seulement 0,9 pts pour accéder directement à la finale, Ramzi a poursuivi ses exploits sur deux séries remportées du tableau de repêchage, en éliminant à nouveau Felipe Toledo, l’actuel n° 1 mondial. Son parcours s’est achevé en petite finale, contre l’incroyable Kelly Slater et Italo Ferreira, et une place de 6ème au classement. C’est un pari gagnant pour la Fédération royale marocaine de surf et de bodyboard qui a décidé d’envoyé son meilleur atout, sachant qu’il n’y aurait qu’une seule place disponible pour tout le continent africain. La stratégie mis en place par la FRMS est basée sur les juniors qui réalisent depuis quelques années des performances sur les circuits européens et internationaux junior.

Les Championnats du Monde ISA 2020 comptant également pour les qualifications au JO 2020, avec le bénéfice d’une année supplémentaire d’entrainement et de progression, une équipe complète (3 hommes/3 femmes) ira chercher une 2ème qualification masculine et deux féminines. Fort d’une qualification pour les JO de Tokyo 2020, Ramzi va se donner à cœur d’assumer à nouveau son qualificatif de Giants killer et se donne comme objectif la Médaille d’Or aux JO de Tokyo en 2020 !

H.Z