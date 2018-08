PARTAGER Supercoupe d’Espagne : La fédération ibérique confiante dans la qualité de l’organisation

Le président de la Fédération Royale Marocaine de Football (FRMF), Fouzi Lekjaa et le président de la Fédération Royale Espagnole de Football (FREF), Luis Manuel Rubiales ont tenu, mardi 7 août 2018 au siège de la FRMF, une conférence de presse commune consacrée à la Supercoupe d’Espagne lors de laquelle Luis Manuel a déclaré que toutes les conditions et les garanties sont remplies pour vivre, le 12 août au Grand Stade de Tanger, une fête du football.

« C’était une décision facile d’opter pour le Maroc et Tanger plus particulièrement pour abriter cette rencontre. Je suis convaincu qu’on va vivre une fête conjointe pour le grand plaisir du public marocain qui est un grand amateur du football », a affirmé M. Rubiales.

Le patron de la FREF a déclaré que les dispositifs mis en place et les infrastructures répondent aux critères requis pour organiser ce match exceptionnel devant opposer les champions de la Liga et de la Coupe du Roi d’Espagne, a relevé le patron de la FREF, remerciant la FRMF pour ses efforts visant à garantir le succès de cet événement qui se tiendra en marge des festivités de la Fête du Trône et de la Fête de la Jeunesse.

« Pour nous, c’est un honneur de jouer la Supercoupe d’Espagne au Maroc, un pays qui se trouve à l’avant-garde du football africain », a-t-il souligné, assurant que cette rencontre montre en filigrane les relations ancestrales unissant l’Espagne et le Maroc dans tous les domaines.

« L’Espagne et le Maroc sont deux pays frères, amis et voisins unis par l’histoire et la géographie, mais aussi par les valeurs et la passion pour le football », a fait observer l’ancien joueur de Levante et d’Alicante, ajoutant que grâce à cette rencontre, les jalons d’une coopération fructueuse viennent d’être posés pour aller de l’avant dans la coopération entre les instances footballistiques des deux pays.

« Le grand objectif de cette rencontre FC Barcelone/FC Séville est de nous unir plus et unir nos deux peuples. C’est l’essence de la pratique sportive et du football », a déclaré Rubiales et d' »ajouter pour conclure » le Maroc est une nation de football dont la sélection a fait preuve de professionnalisme et de qualité technique élevée lors du dernier Mondial qui s’est déroulé en Russie. »

De son côté M.Lekjaa a affirmé que la coopération entre la FRMF et la RFEF entame une dynamique nouvelle et donnera ces fruits prochainement.

LNT