PARTAGER Super Cérame et Sodap Maroc organisent un cycle de formation national

Super Cérame, leader marocain dans la fabrication de céramique, classé dans le top 20 mondial, a entamé en partenariat avec Sodap Maroc, un programme de formation sur l’utilisation des carreaux céramiques, les mortiers colles et joints carrelage au profit des poseurs sur tout le territoire marocain.

Ce programme ambitieux va couvrir toutes les régions du royaume en moins de 12 mois, avec l’objectif de former plus de 1000 poseurs aux bonnes pratiques de la pose des carreaux céramiques et l’utilisation des colles. Également, le programme constituera une plateforme de partage des savoirs faire et des expertises apportées par les différentes entreprises participantes.

A ce titre, les formations permettront aux « m3allem Zelayji » de développer leurs compétences et faire évoluer leur pratiques vers des standards internationaux, notamment en termes des consignes de base de préparation du support, des techniques de poses ainsi que de l’utilisation et choix du carrelage,

A l’issue de ces formations alliant les notions théoriques et exercices pratiques, des certificats d’excellence seront remis aux stagiaires ayant passé avec succès le test final.

Outre les formations, le programme prévoit également l’organisation de concours régionaux en vue de sélectionner les poseurs qui disputeront la grande finale à Casablanca, qui déterminera le gagnant du titre du « meilleur poseur marocain », qui représentera le Maroc au concours international de pose organisé en Chine en novembre 2019.

Le cycle des formations suivies permettra au grand gagnant d’être « l’utilisateur, le préparateur et le poseur de céramique avec 0 défaut ».

LNT avec CdP