Sun Pharma, en partenariat avec le Ministère de la Santé et l’Association Mountada Al Oulfa pour le Développement Familial, lance une initiative ambitieuse de sensibilisation à travers une caravane de dépistage dédiée au diabète et aux risques cardiovasculaires. Cette action s’inscrit dans le cadre de la campagne nationale de prévention sous le thème : CHOLE-STOP (Stop Cholestérol) : la prévention pour une meilleure santé cardiovasculaire.

Sensibilisation et diagnostic précoce, une nécessité de santé publique

Cette caravane a pour but de sensibiliser la population aux risques du diabète et des maladies cardiovasculaires. Sun Pharma, en tant qu’acteur majeur dans le domaine de la santé, entend jouer un rôle actif dans l’éducation des patients et la promotion de la prévention. Cette initiative met l’accent sur l’importance du diagnostic précoce du diabète et de l’hyperlipidémie afin de prévenir les complications graves qui peuvent résulter d’un manque de prise en charge, telles que la cécité, les maladies rénales, les amputations, les crises cardiaques et les accidents vasculaires cérébraux.

Selon les dernières données, le diabète touche plus de 2,7 millions d’adultes au Maroc, dont 50% ne sont pas diagnostiqués, ainsi que 25 000 enfants. De plus, 2,2 millions de personnes sont pré-diabétiques. Ces chiffres alarmants mettent en lumière l’urgence de multiplier les initiatives de dépistage et de sensibilisation.

Un engagement constant de Sun Pharma

Sun Pharma n’en est pas à sa première initiative de sensibilisation. L’entreprise a déjà organisé des caravanes pour le dépistage précoce du cancer de la prostate dans plusieurs villes du royaume, démontrant ainsi son engagement continu envers la santé des citoyens. Aujourd’hui, elle élargit ses actions avec des caravanes dédiées à la diabétologie et à la cardiologie, dont la première édition se déroulera à Fès, suivie par d’autres villes à travers le pays.

Un partenariat tri partite pour un impact optimal

La caravane est rendue possible grâce au soutien et à la collaboration du Ministère de la Santé, qui fournit les jinfrastructures nécessaires et mobilise du personnel médical qualifié. Sun Pharma s’engage pour sa part financièrement et matériellement en apportant son expertise et ses ressources. L’association Mountada Al Oulfa pour le Développement Familial, présidée par Mme Touria Faraj, ex-parlementaire et professionnelle de santé, apporte également son soutien logistique et communautaire, facilitant ainsi le contact et la mobilisation des populations locales.

La Caravane santé, une initiative pour une meilleure prévention

La première étape de la caravane de dépistage, pilotée par Sun Pharma en partenariat avec le Ministère de la Santé, débutera à Fès. Ce projet novateur vise à sillonner le royaume, s’étendant à d’autres villes pour toucher un maximum de personnes. Chaque étape sera organisée sur une journée entière, offrant une opportunité précieuse pour la communauté locale de se sensibiliser et de se faire dépister.

Le programme de la caravane est riche et diversifié. Des tests de dépistage gratuits seront proposés, permettant de mesurer la glycémie, le cholestérol, les triglycérides et la créatinine. Ces dépistages permettront aux participants de mieux comprendre leur état de santé et de prendre des mesures préventives le cas échéant.

Pour renforcer cette approche, les patients vont bénéficier d’un bilan glucidique lipidique et des fonctions rénales gratuit. Des consultations gratuites seront aussi offertes sur place par des endocrinologues, accompagnées de précieux conseils nutritionnels afin de guider la population vers une meilleure hygiène de vie. L’initiative s’étend également à l’éducation à la santé, avec un atelier pratique qui soulignera les bonnes pratiques alimentaires et les moyens de réduire les risques cardiovasculaires.

Cette caravane se veut un pont entre l’information, le dépistage et l’accompagnement, pour une meilleure prise en charge de la santé publique. Elle illustre l’engagement de Sun Pharma à mettre la prévention au cœur de ses actions pour améliorer la qualité de vie des citoyens.

Un staff médical complet mobilisé

La caravane bénéficiera de la présence d’un staff médical complet, comprenant des médecins spécialisés notamment des endocrinologues du CHU de Rabat et du CHU de Fes dont l’éminent professeur Hinde Iraqi, Professeur agrégée et membre de la société savante la SMEDIAN, ainsi que des membres de l’association partenaire.

Objectif : Dépistage et accompagnement

L’objectif de cette campagne est de promouvoir un diagnostic précoce et de réduire la prévalence des maladies liées au diabète et à l’hyperlipidémie. Pour les cas positifs détectés, un dispositif de suivi et d’accompagnement sera mis en place afin d’assurer une prise en charge adéquate et continue des patients.

Sun Pharma réaffirme ainsi son engagement pour une meilleure santé publique et invite la population à profiter de cette opportunité de dépistage et de sensibilisation.

Cdp

Partagez cet article :