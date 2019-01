PARTAGER Le Sultanat d’Oman renouvelle son soutien à l’intégrité territoriale du Maroc

Le Sultanat d’Oman a réitéré son soutien à l’intégrité territoriale du Maroc et salué « la sagesse de la direction marocaine attachée à une solution pacifique de cette question ».

Le Sultanat d’Oman a réitéré son soutien à l’intégrité territoriale du Maroc et salué « la sagesse de la direction marocaine attachée à une solution pacifique pour la question du Sahara marocain », selon le communiqué conjoint publié à l’issue de la 5ème commission mixte maroco-omanaise, co-présidée par le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, M. Nasser Bourita et son homologue omanais, Youssef Bin Alawi.

La partie omanaise a mis en avant le rôle joué par le Maroc sous la conduite éclairée de SM le Roi Mohammed VI afin de consolider la paix et la stabilité aux niveaux régional et international et les efforts déployés par le Souverain pour la paix et le développement du continent africain.

Pour sa part, la partie marocaine a souligné le rôle remarquable joué par le Sultanat d’Oman sous la conduite du Sultan Qabus Ibn Said dans l’instauration de la sécurité et la consolidation de la paix aux niveaux régional et international.

LNT avec AFP