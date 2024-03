A l’occasion de la Journée Mondiale de l’Eau, célébrée chaque 22 mars, Nizar Baraka, ministre de l’Equipement et de l’Eau a présenté ce vendredi et en avant-première, la première phase de communication de sensibilisation des citoyens à la préservation de l’eau.

Cette communication est la première étape d’une grande campagne de communication qui s’articule en 3 phases. La première est une campagne de sensibilisation à l’importance de la ressource, afin de renforcer la conscience des citoyens face à la problématique du stress hydrique que connaît notre pays.

La 2ème Campagne porte sur les gestes utiles permettant d’économiser l’eau et de limiter les gaspillages. La 3ème Campagne d’informations transparentes se rapporte à informer le public sur les actions et mesures de sauvegarde prises (nationales, régionales et locales).

Cette vaste opération qui durera tout au long de l’année 2024, sera diffusée progressivement par les principales chaînes de TV et de radios nationales, les principaux sites des médias digitaux et les réseaux sociaux.

A cet occasion, Nizar Baraka a déclaré : ‘‘Comme l’a souligné Sa Majesté Le Roi, l’implication de tous est une nécessité. Informer et inciter les citoyens sur les moyens de changer leurs comportements dans la consommation de l’eau est une mission collective. L’eau économisée aujourd’hui sera notre eau de demain’’.

H.Z

