Stratégie Nationale Foncière : El Othmani saisit Baraka

Le CESE vient d’annoncer le lancement d’une plateforme d’appels à contribution et participation citoyennes sur la stratégie nationale du foncier, après avoir été saisi par le Chef du Gouvernement à ce sujet. Le site du CESE est mis en place, avec l’appui de l’Agence MCA-Morocco, chargée par le gouvernement de l’accompagner dans les études et la mise en œuvre de la nouvelle stratégie nationale foncière, dans le cadre du deuxième Compact conclu entre le gouvernement marocain et l’agence américaine Millenium Challenge, précise le communiqué. Le projet d’étude, intitulé « Foncier au Maroc, facteur de production stratégique et levier fondamental pour le développement économique, l’équité et la justice sociale », permettra d’offrir la perspective du Conseil sur le chantier de la réforme foncière, selon une approche globale et intégrée capable d’induire une inflexion majeure dans la politique nationale en la matière, a fait savoir la même source. « De par l’importance du sujet et de son impact sur une large population de citoyens et d’acteurs, le CESE souhaite renforcer son approche par un élargissement de la base des participants et avec une démarche fondée sur les principes de démocratie participative et de débat public », a souligné le conseil, notant que les contributions sont à envoyer à l’adresse efoncier@ces.ma avant le 31 janvier 2019.