Avec Steel Impulse, les sidérurgistes marocains se préoccupent de l'énergie dont ils sont gros consommateurs

Le Think Tank « Steel Impulse » développé par l’Association des Sidérurgistes au Maroc (ASM), a organisé un séminaire, mardi 27 novembre à Casablanca, sous le thème « Compétitivité du secteur sidérurgique, l’énergie au cœur des enjeux de demain ».

Cette problématique a été dictée par la nécessité de rehausser les ambitions initialement projetées en matière d’énergies renouvelables.

Dans cette dynamique, l’ensemble des décideurs publics et des experts des deux secteurs ont pris part à cet évènement pour se pencher sur les différentes pistes d’optimisation et de performance énergétique dans le secteur de la sidérurgie, qui occupe une place de choix dans le paysage industriel national.

Lors de la séance inaugurale, le ministre de l’Energie, des Mines et du Développement Durable, M. Aziz Rabbah a notamment déclaré:

«Nous saluons l’initiative entreprise par l’Association des Sidérurgistes du Maroc et réitérons notre engagement auprès des producteurs locaux. Le Ministère de l’Energie est même prêt à réviser le cadre juridique régissant l’énergie si cela est nécessaire pour consolider la compétitivité de l’industrie ».

Les propos du ministre de tutelle sont d’autant importants que la sidérurgie, un secteur hautement stratégique pour le Royaume, est un grand consommateur d’énergie, ce qui implique qu’il devrait être accompagné par une stratégie énergétique efficace et efficiente.

Pour sa part, M. Mohamed Azmi, Président de l’ASM, y a affirmé que « La compétitivité représente un des enjeux majeurs pour nos producteurs locaux dans les années à venir. Considéré comme un secteur énergivore, l’énergie représente de ce fait le premier facteur clé de compétitivité du secteur. Ainsi, il est nécessaire de mettre en place une véritable politique d’efficacité énergétique. Celle-ci constitue une occasion, pour améliorer notre compétitivité et performance industrielles et réduire les couts conséquents pour nos industriels »

On notera que M.Said Mouline, Directeur Général de l’Agence Nationale pour l’Efficacité Energétique, et M. Mohamed Sebti, Directeur Général Délégué d’Energie Eolienne du Maroc, filiale de Nareva Holding, ont également pris part au débat introductif du séminaire.

enfin, on ne manquera pas de souligner que Steel Impulse a lancé une étude en amont, en partenariat avec le Think Tank Radius et le cabinet international de Conseil en Stratégie Corporate Value Associates, afin d’étudier les potentialités énergétiques du secteur sidérurgique.

Ce diagnostic s’inscrit dans la continuité de l’étude menée en 2017 par le think tank autour des enjeux et perspectives du secteur de la sidérurgie au Maroc et dont les conclusions ont été présentées lors de ce séminaire stratégique.

