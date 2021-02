Starzplay, le service de vidéo à la demande par abonnement est aujourd’hui le berceau des animes de la région MENA, avec plus d’un millier d’épisodes de contenu d’animes proposé à ses abonnés par TV Tokyo Corporation.

Les abonnés de Starzplay peuvent désormais regarder certaines des productions phares de TV Tokyo telles que Naruto (220 épisodes) et sa suite Naruto Shippuden (500 épisodes). Parmi les autres favoris qui seront diffusés sur la plateforme on note : Boruto: Naruto Next Generations (production en cours avec plus de 180 épisodes) qui perpétuent les aventures du jeune ninja Boruto, fils de Naruto et Fruits Basket une comédie romantique sur une jeune orpheline et la famille mystérieuse qui l’accueille.

En plus de la quantité massive de titres du catalogue, les abonnés Starzplay auront accès à de nouveaux épisodes hebdomadaires de Boruto en diffusion simultanée, dont plusieurs en primeur en février 2021. Starzplay a également obtenu les droits pour la saison 3 de Fruits Basket, dont la diffusion est prévue en avril.

Il est à noter que Starzplay est disponible dans 20 pays du Moyen-Orient, d’Afrique du Nord avec plus de 10 000 heures de contenu premium, dont des blockbusters, des séries TV exclusives, du contenu pour enfants et des séries arabes.

