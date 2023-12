Si l’une est l’autre, l’inverse n’est pas vrai. La startup est bien une PME, mais toutes les PMEs n’en sont donc pas. Tous les PMEs ont été créées par des entrepreneurs, mais tous les entrepreneurs ne sont pas des startupeurs, n’en déplaisent à tous les CEO autoproclamés sur LinkedIn. Ces syllogismes peuvent paraitre des évidences mais ils constituent la base d’une distinction nécessaire entre les startups et les PMEs en général. Les PMEs, cela est largement démontré dans ce spécial, sont des structures qui ont vocation à faire vivre leur fondateur et ses employés dans une logique de croissance progressive, rationnelle et pérenne. Elle subit à cet égard de nombreuses contraintes et challenges pour maintenir et faire croitre son activité mais ne s’impose pas des perspectives exponentielles. La PME idéale est donc un peu à l’image du père de famille, prudente, réfléchie et pondérée dans ses décisions. La startup quant à elle est une forme d’exception qui confirme la règle. C’est d’abord une petite entreprise certes, mais qui n’a pas d’autre vocation que de connaitre une très forte croissance grâce à une idée, une innovation et un marché cible. Si elle est souvent associée à des porteurs de projets jeunes, avec le mythe mondial des mastodontes qui ont tous été créé dans des garages par des étudiants, c’est qu’elle nécessite une certaine forme de fougue et d’aveuglement aux contraintes réelles qui freinent l’exécution de ses ambitions, une certaine appétence pour le risque que l’on attribue plus facilement à la jeunesse. En conséquence, la startup a également besoin de plus d’argent et de financement que la PME classique, mais encore une fois, elle en fera un usage différent de la PME dans la mesure où sa courbe de croissance et d’apprentissage passe par une logique de fortes dépenses pour prouver ou infirmer ses hypothèses. Par ailleurs, les startups sont aussi des grands pourvoyeurs d’emplois dans la mesure où leur croissance nécessite une embauche rapide et continue, qui souvent est plus inclusive compte tenu de la flexibilité liée à ce type d’activités. En somme, contrairement à la PME qui vise le long terme et la pérennité, la startup vit dans un court terme relatif fait de paliers de croissance toujours plus haut.

Pour autant, avec ces particularités, l’existence d’un tissu économique dense de TPMEs n’implique pas nécessairement l’existence d’un volume de startups significatif et porteur de valeur ajoutée pour le pays. Si la TPME marocaine bénéficie à la fois de mécanismes institutionnalisés de financement et d’accompagnement, la startup marocaine a quant à elle des besoins plus spécifiques qui font écho à sa nature-même. Ainsi, l’écosystème de la startup marocaine émane d’abord d’une volonté quasi-politique de développer ce type d’approche entrepreneurial au Maroc. Comme pour la Silicon Valley ou la French Tech, il y a une volonté préalable d’agréger les efforts et les structures pour favoriser l’éclosion de startups performantes. Car c’est bien là que le bât blesse, les startups qui réussissent leur pari de croissance et de disruption de manière explosive sont tellement rares qu’on les appelle des licornes. Pour toutes les autres qui sont à mi-chemin, elles sont comme des orchidées, uniques et fragiles et nécessitent un accompagnement particulièrement adapté. Cet accompagnement est composé de différents acteurs étalés sur le parcours de vie d’une startup. Incubateurs, accélérateurs, « business angels », capital-risque, fonds d’investissements, pitchs et levées de fonds, c’est un champ lexical et des structures qui sont propres à l’environnement de la startup et dont l’objectif collectif et de faire éclore des champions. Dans un monde globalisé, fait d’innovation et de technologies, le Maroc a grandement besoin du dynamisme qu’apporte cet écosystème dédié des startups, pour s’exporter, faire mûrir le marché national, mais surtout donner de la consistance et de l’espoir à la jeunesse marocaine, clé du succès de ce pari. En définitive, c’est dans la jeunesse et ses idées qu’il faut massivement investir.

Zouhair Yata

