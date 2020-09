PARTAGER Startup : Un Démo Day virtuel pour la clôture du programme Impulse

Le Démo Day virtuel du programme IMPULSE s’est tenu le 9 septembre 2020. Cet évènement a marqué la fin de la période d’accompagnement ayant démarré en janvier 2020 et permis à l’ensemble des startups de la cohorte de pitcher leur business et solutions aux investisseurs et partenaires potentiels. A l’issue de ce Démo Day, un prix a été décerné aux 16 entrepreneurs ayant participé au programme pour les aider à développer leurs entreprises et à surmonter l’impact de la pandémie Covid-19. IMPULSE est un programme d’accélération de startups qui a été développé par l’Université Mohammed VI Polytechnique avec le soutien du Groupe OCP et de sa filiale OCP Africa, et en partenariat avec MassChallenge. Ce programme a été conçu avec trois objectifs clés : renforcer les capacités d’innovation du Groupe OCP dans des domaines liés à sa chaine de valeur (Agritech, Biotech, Nanotech et Mining Tech), soutenir l’écosystème d’entrepreneuriat et d’innovation, et apporter des solutions aux petits exploitants agricoles en Afrique.

L’appel à candidatures a pris fin le 1er Octobre 2019, avec plus de 350 candidatures provenant d’une quarantaine de pays. Les 16 startups acceptées au sein du programme, ont été rigoureusement sélectionnées par une communauté de juges experts, et représentent 4,5% des candidatures. 4 autres initiatives intraprenariales du Groupe OCP ont également été intégrées au sein du programme. Depuis son lancement, la période de candidature a été soutenue par un effort de communication intensif en ligne avec plusieurs webinaires, et via des évènements organisés au Maroc et dans plusieurs pays d’Afrique subsaharienne. La tournée Africaine a permis de faire découvrir le programme auprès des entrepreneurs les plus brillants du continent.

Durant la période d’accélération qui a démarré en Janvier 2020, les entrepreneurs et les intrapreneurs du programme, ont eu l’occasion d’assister à des bootcamps physiques au Maroc et en Suisse, ainsi qu’à des bootcamps virtuels. Des séances de mentoring ; des ateliers de formation ; des mises en relation avec des investisseurs, des entreprises, les laboratoires et le fablab de l’UM6P, l’Ecole 1337, ont également été organisées durant le programme. Certaines startups travaillent actuellement sur des pistes de collaboration avec le Groupe OCP, OCP Africa et l’UM6P.

H.Z