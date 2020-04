PARTAGER Stagiaires.ma tente de booster l’employabilité des jeunes malgré le confinement

Stagiaires.ma, le site des stages et premiers emplois au Maroc, lance une initiative afin de garantir l’employabilité des jeunes en prenant en considération les contraintes liées à cette période de confinement. Ce programme est destiné à tous les étudiants et jeunes lauréats et comporte un accès gratuit à toutes les solutions Premiums qu’offre Stagiaires.ma. Il peut s’agir de solutions de recrutement en ligne pour les start-ups et TPZ, de solutions E-Career Center pour les écoles, des séminaires en lignes pour les étudiants et autres solutions.

« En ces temps d’incertitude, l’équipe Stagiaires.ma pense particulièrement à tous les étudiants qui sont en phase finale de leur formation et qui doivent valider leur stage de fin d’études. Aussi, nos pensées vont vers toutes ces start-ups, TPE et Associations, qui contribuent au développement du Maroc en offrant aux jeunes l’opportunité de faire leur preuve. Chacun de nous a ses propres défis à relever. Continuer à préparer, à distance, son intégration au marché du travail en fait partie. C’est pour cette raison que nous lançons, aujourd’hui, une initiative d’appui à l’écosystème Stagiaires.ma pour maintenir toutes les chances d’intégration, au marché de travail, de nos étudiants et jeunes lauréats. » affirme Youssef EL HAMMAL, directeur de YM Africa.

Afin d’en savoir plus, nous invitons, les étudiants, les écoles & universités et recruteurs à visiter le site web du programme, accessible depuis l’adresse suivante : https://covid.stagiaires.ma.

LNT avec Cdp