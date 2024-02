A partir du 17 février prochain, l’Institut français du Maroc accueille dans plusieurs villes le spectacle musical Speaking Tango Gnawa de la figure incontournable de la fusion au Maroc Majid Bekkas et le percussionniste argentin Minino Garay.

Le spectacle propose une fusion unique, réunissant le meilleur du Jazz international avec la musique traditionnelle marocaine Gnawa. Minino Garay, percussionniste de renom et figure d’une musique éclectique, se joint au célèbre musicien marocain et multi-instrumentiste, Majid Bekkas, pour offrir un rituel musical incomparable. Accompagnés par le talentueux pianiste Cédric Hanriot, ainsi que Fathallah et Tarik Chaouki aux qarqabou et au chœur, cette représentation constitue une expérience musicale inédite.

Accueilli par l’Institut français du Maroc, ce projet met en lumière l’univers musical marocain et son influence singulière sur la scène internationale. Lancé en 2010, Speaking Tango Gnawa célèbre le dialogue entre le Guembri (instrument de base Gnaoua), le Bombo (Tambour Argentin), le piano jazz, le tout fusionnant harmonieusement avec les qarqabou (percussions gnaoua), créant ainsi une expérience musicale authentique et entraînante.

Les artistes, actuellement en résidence à l’Institut français de Oujda, projettent de commencer leur tournée dans la région de l’Oriental le 17 février prochain.

Dates de la tournée : Le 17 février 2024 à 19H au Théâtre Mohammed VI à Oujda; le 19 février 2024 à 19H30 à la salle Beckett de l’Institut français de Tanger; le 20 février 2024 à 19H au Centre Kan Ya Makan Rdda à Fès; le 21 février 2024 à 20H au Cinéma Renaissance à Rabat; le 22 février 2024 à 19H au Centre Culturel de Kénitra; et le 27 février 2024 à 19H au Cinéma Sahara à Agadir.

LNT

