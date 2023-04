Le live paintmapping combine la peinture murale, le mapping vidéo et la performance musicale, créant une expérience immersive et festive en temps-réel. Du 27 au 4 mai, à l’institut français du Maroc, les artistes J-A Dupont, Ed Oner et Omary improviseront ensemble pour créer une oeuvre d’art éphémère et imprévisible.

La performance dure entre 1h30 et 4 heures, avec une première phase d’interaction artistique, suivie par une montée en intensité de la musique et des jeux de lumière. L’Institut français présente ce spectacle en plein air, accessible à tous et gratuitement, dans les villes de Meknès, Kénitra, Rabat, El Jadida et Essaouira.

• 27 avril 2023 : Institut français de Meknès • 28 avril 2023 : Institut français de Kénitra • 29 avril 2023: Institut français de Rabat • 03 mai 2023 : Institut français d’El Jadida • 04 mai 2023 : Institut français d’Essaouira

