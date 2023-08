C’est désormais de notoriété mondiale, le Maroc sera l’hôte des Assemblées annuelles du Fonds Monétaire International et de la Banque mondiale, en octobre prochain à Marrakech.

Outre la satisfaction et la fierté d’avoir été sélectionné, d’ailleurs dès 2018, bien avant la pandémie de la Covid-19, le Maroc a la lourde responsabilité d’être à la hauteur des enjeux d’organisation et d’accueil de cet événement à portée planétaire.

Dans ce contexte, La Nouvelle Tribune, naturellement portée par son intérêt affirmé pour les questions financières et économiques, a voulu lever un peu plus le voile sur ce qui a été désigné comme étant « The Road to Marrakech ».

Ce numéro spécial a donc pour ambition de vous apporter, chères lectrices et chers lecteurs, des clés de lecture et de compréhension à la fois des évolutions structurelles que connait le Maroc, mais aussi de leur imbrication plus largement dans les problématiques mondiales et les réponses conjointes que le FMI et la Banque mondiale y apportent, notamment à l’aune de l’événement d’octobre prochain.

SOMMAIRE

1ère partie : Le Maroc, Pays hôte des Assemblées annuelles du FMI et de la Banque mondiale

2ème partie : Maroc & FMI, regards croisés

Entretien avec Mme Julie Kozack, Directrice du département communication du FMI : “Les besoins de financement sont particulièrement importants pour les pays émergents et les pays en développement”

Interview de M. Jihad Azour, Directeur du département Afrique du Nord, Moyen-Orient et Asie centrale au FMI :

«Le Maroc donne un exemple, par sa capacité de se transformer et gérer ses défis en les rendant des opportunités»

Entretien avec Roberto Cardarelli, chef de mission du FMI au Maroc : " Les défis du Maroc sont grands mais son potentiel l'est autant"

Entretien avec M. Abebe Aemro Sélassié, Directeur du Département Afrique-Régional du FMI : “ Ce siècle pourrait être le siècle du continent africain si le virage actuel est bien abordé ”

La coopération internationale, l’essence du FMI

FMI, des statuts à l’évolution dictée par la conjoncture

Les lignes de financements du FMI au Maroc, du PAS à la LCM

Dernier bilan du FMI sur la santé économique et financière du Maroc

De l’exemplarité de la partie marocaine

Les nouvelles mesures de transparence de Bank Al-Maghrib

Entretien avec Mme Nezha Hayat, Présidente de l’AMMC : “Le nouveau cadre permettra d’accroître la résilience

du secteur”

Une politique de changes flexible en phase avec les impératifs internationaux

La dimension durable de la réforme des marchés publics, levier d’une économie verte et inclusive

3ème partie : Maroc & Banque mondiale, un partenariat continu

Entretien avec M. Jesko Hentschel, Directeur pays à la Banque mondiale pour le Maghreb et Malte : “ Nous accordons une grande considération aux réformes actuelles au Maroc parce qu’elles sont très profondes et ont une

approche globale ”

Entretien avec M. Javier Diaz-Cassou, Économiste principal de la Banque mondiale au Maroc : "Nous sommes actuellement engagés dans un projet majeur d'examen des finances publiques du Maroc »

La Banque mondiale, acteur décisif pour le développement dans le monde

Banque Mondiale : Des prêts et programmes ciblés pour appuyer le développement de l’éducation

Résilience climatique : Le Maroc aura besoin de 78 MM$ d’ici 2050

Stress hydrique, la BM fortement engagée dans la région MENA et au Maroc

Un soutien renforcé au chantier de la protection sociale

Budgétisation Sensible au Genre, un chantier majeur pour la BM

4ème partie : Des enjeux planétaires

Intervention de la directrice générale du FMI au sommet pour un nouveau pacte de financement mondial du 22 juin 2023

Le Fonds pour la Résilience et la Durabilité, une nouvelle opportunité de financement pour le Maroc

Les financements du FMI, une évolution à la faveur de politiques sociales et de pays émergents

