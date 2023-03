L’autonomisation économique des femmes est considérée comme l’une des principales voies vers l’égalité entre les femmes et les hommes. Dans ce contexte, la vente directe compte parmi les domaines qui contribuent le plus à la création d’emplois indépendants pour les femmes. Mme Malou Caluza, première femme PDG de QNet, multinationale de la vente directe, nous explique les efforts de son groupe pour favoriser l’inclusion et l’autonomie économique des femmes.

La Nouvelle Tribune : L’année 2022 a été particulièrement marquée par l’inflation et la baisse du pouvoir d’achat. Quel a été l’impact pour QNET, ainsi que pour vos partenaires en vente directe, notamment les femmes ?

Mme Malou Caluza : Les femmes n’ont pas été touchées de manière disproportionnée par les effets de l’inflation et de la baisse du pouvoir d’achat, bien qu’elles aient souvent été confrontées à des inégalités économiques et sociales plus importantes que les hommes. Elles ont réussi à faire face à ces difficultés et à maintenir leur niveau de vie et à subvenir aux besoins de leur famille.

Malgré les défis rencontrés, QNET a travaillé en collaboration avec ses partenaires pour les aider à surmonter ces difficultés. Des formations et un soutien renforcés ont été mis en place pour les aider à s’adapter aux nouvelles conditions économiques, notamment en leur fournissant des outils et des ressources pour améliorer leur efficacité de vente et leur motivation.

Vous menez régulièrement des opérations de sensibilisation des femmes aux avantages de la vente directe. Comment les femmes marocaines y réagissent-elles ? Quelles sont les principales réserves que vous devez dissiper ?

Nous nous engageons dans un travail de sensibilisation pour encourager les femmes marocaines à participer à la vente directe et à comprendre les avantages qu’elle peut offrir. Nous avons remarqué que les femmes sont réceptives à cette idée et sont prêtes à saisir les opportunités qui se présentent à elles.

Cependant, il y a encore des préjugés à surmonter, en particulier en ce qui concerne la perception négative de la vente directe et des pratiques de marketing agressives. Il est important de souligner que la vente directe peut offrir de réelles opportunités économiques pour les femmes, en leur permettant de travailler de manière flexible tout en ayant un potentiel de revenus élevé. Nous travaillons donc à sensibiliser les femmes à ces avantages, tout en leur fournissant une formation et un soutien pour les aider à réussir dans ce domaine.

QNET est particulièrement reconnue pour sa contribution à l’autonomisation économique des femmes. Quels avantages leur sont-ils offerts dans le domaine de la vente directe ?

QNET offre des avantages significatifs aux femmes dans le domaine de la vente directe, notamment en termes de flexibilité et de revenus potentiels. Les femmes peuvent travailler à leur propre rythme et depuis chez elles, ce qui leur permet de concilier leur travail et leur vie personnelle. De plus, QNET propose des opportunités de formation et de développement de compétences pour aider les femmes à réussir dans ce domaine. Elles peuvent également devenir des leaders en recrutant et en formant d’autres personnes, ce qui leur donne une plus grande autonomie et un plus grand contrôle sur leur réussite professionnelle au sein de l’entreprise.

Comment jugez-vous le développement du secteur de la vente directe au Maroc, et son potentiel ? Y a-t-il des obstacles majeurs à sa progression, notamment auprès des femmes ?

Ces dernières années, le secteur de la vente directe a connu une croissance significative au Maroc, principalement en raison de l’essor des réseaux sociaux et de l’augmentation de la connectivité Internet. Le potentiel de croissance est important, notamment pour les femmes qui peuvent bénéficier de la flexibilité offerte par ce modèle d’activité.

Néanmoins, la progression de la vente directe au Maroc est confrontée à des obstacles majeurs. L’un des principaux est le manque de compréhension et de confiance des consommateurs envers ce modèle de vente. Les femmes peuvent également être confrontées à des obstacles culturels et sociaux qui peuvent les dissuader de se lancer dans cette activité. Il est donc crucial de continuer à sensibiliser les consommateurs et de fournir des opportunités de formation et de développement de compétences pour aider les femmes à réussir dans ce domaine.

Quels sont les projets prévus en 2023 pour QNET, que ce soit en termes de développement de l’entreprise au Maroc ou en termes d’initiatives RSE ?

En 2023, QNET envisage de poursuivre son expansion au Maroc en consolidant ses partenariats avec des entreprises locales et en offrant plus d’opportunités de formation et de développement de compétences pour les femmes dans le domaine de la vente directe. QNET prévoit également de lancer de nouveaux produits et services pour répondre aux besoins des consommateurs marocains.

En termes d’initiatives de responsabilité sociale d’entreprise (RSE), QNET s’engage à renforcer son engagement en faveur du développement durable et à soutenir les communautés locales. Plus particulièrement, QNET envisage de lancer de nouvelles initiatives pour promouvoir l’éducation et l’autonomisation des femmes dans les régions défavorisées. En collaboration avec des partenaires locaux, l’entreprise continuera à soutenir des initiatives en faveur du développement durable telles que la journée de l’eau, la reforestation, la lutte contre le cancer du sein et des initiatives humanitaires dans le pays. Ces actions témoignent de l’engagement de QNET à contribuer à un avenir meilleur pour les communautés locales.

Pour rappel, en 2022, QNET s’est distinguée en remportant 44 prix, soit 33 de plus que l’année précédente. Cette reconnaissance est le fruit de l’excellence de ses campagnes de médias sociaux et de ses activités RYTHM. L’entreprise a remporté 12 victoires aux NYX Awards, cinq prix AVA et deux Stevie Awards. Elle a également reçu des médailles lors de la remise des prix Hermes Creative, Vega Digital Awards, LIT Awards, The Gold Standard Awards, Telly Awards et International Business Awards. Ces récompenses témoignent parfaitement de l’engagement de QNET à l’excellence.

Propos recueillis par Selim Benabdelkhalek

