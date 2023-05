Centrale Danone a lancé, jeudi à Meknès, en marge de la 15ème édition du Salon international de l’Agriculture au Maroc (SIAM), la deuxième phase du programme « Hlib Bladi » destiné au développement de la production laitière.

Cette deuxième phase du programme, dont le coup d’envoi a été donné en marge d’une conférence portant sur le thème « Hlib Bladi : un programme de Centrale Danone au service de la souveraineté laitière”, cible 10.000 éleveurs regroupés au sein de 170 centres de collecte, sur un périmètre de collecte de lait plus large.

Le champ d’action sera ainsi étendu à de nouveaux centres de collecte pour 2023 dans la zone de Doukkala, ainsi que dans le reste des autres bassins laitiers pour les années suivantes, et ce après le succès de la première phase ayant porté sur l’accompagnement de 30 centres regroupant 1.600 éleveurs issus de la région de Chaouia.

A l’issue de la convention, des coopératives représentant des éleveurs laitiers, partenaires de Centrale Danone, ont signé la charte d’adhésion « Hlib Bladi », actant ainsi le lancement officiel de la phase II du programme.

S’exprimant à cette occasion, la Présidente directrice générale de Centrale Danone, Nathalie Alquier, a mis en avant l’importance de ce projet adressé au soutien et au développement des fermes familiales et des fermes à caractère social.

« Nous avons un programme spécial pour soutenir ces familles qui vivent presque exclusivement du lait et les aider à se développer et à réaliser des revenus de plus en plus décents », a fait savoir Mme Alquier, dans une déclaration à M24, la chaîne de l’information en continu de la MAP.

Mettant l’accent sur le caractère « global » du projet adressé à 10.000 agriculteurs et 10.000 fermes, Mme Alquier a réitéré l’engagement de Centrale Danone d’investir dans ce projet et d’accompagner le secteur, dans le droit-fil de la Vision Royale et de la stratégie « Génération Green ».

Pour sa part, le secrétaire général au ministère de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts, Redouane Arrach, a mis en exergue le rôle de ce genre de programmes dans la consolidation de la souveraineté alimentaire, saluant les efforts des agriculteurs et éleveurs déployés au service de la filière lait, notamment dans un contexte marqué par les changements climatiques et la hausse des prix.

Il a, dans ce sens, relevé que le ministère a mis en place une série de programmes qui ont contribué à l’augmentation de la productivité et la consommation dans le cadre du Plan Maroc Vert (PMV), notant que cet effort se poursuit toujours avec la nouvelle stratégie « Génération green ».

Et de soutenir que le ministère envisage le lancement d’un nouveau programme de soutien à l’achat des vaches laitières allant jusqu’à 6.000 dirhams par vache ainsi que la signature d’un nouveau contrat programme avec la Fédération interprofessionnelle « Maroc Lait ».

Le programme « Hlib Bladi » s’assigne pour objectifs de développer la production laitière au Maroc et de renforcer un modèle d’élevage laitier durable en améliorant les conditions de vie des petits éleveurs et en renforçant leur résilience notamment face aux changements climatiques.

Le programme ambitionne, en outre, d’encadrer et de développer les petits éleveurs opérant dans un système extensif, en parfaite synergie avec les différents programmes menés par l’État, particulièrement la stratégie « Génération Green ».

Dans le cadre de son accompagnement des petits éleveurs, ce programme vise à atteindre plusieurs objectifs répartis sur trois volets, à savoir social, économique et environnemental.

Au volet social, il s’agit de renforcer les capacités des éleveurs à travers l’accompagnement continu et les formations sur les principes de gestion de l’élevage laitier, de faire des coopératives des lieux d’encadrement et d’offres de service au profit des éleveurs, d’accompagner des jeunes pour développer l’esprit d’auto-entrepreneuriat et préparer la relève, et d’encourager l’éducation des enfants des éleveurs.

Sur le plan économique, ledit programme vise l’amélioration de la rentabilité de la petite exploitation laitière et donc des conditions de vie des éleveurs, l’amélioration des pratiques, des équipements et des infrastructures au niveau des fermes et centres de collecte de lait (CCL), l’encouragement de la production locale des aliments de bétail et l’amélioration génétique et de la santé du cheptel.

Côté environnement, « Hlib Bladi » vise le recyclage des déchets et effluents au niveau de la ferme et du centre de collecte de lait, l’utilisation des énergies renouvelables, la gestion rationnelle des ressources hydriques par la promotion des fourrages résilients moins consommateurs d’eau et intrants ainsi, que la contribution à une meilleure maîtrise des émissions CO2 et Méthane dans les fermes.

LNT avec Map

