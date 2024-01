Le nombre de bénéficiaires du programme de soutien scolaire, durant les vacances scolaires de mi-année, a atteint un total de 599.095 élèves au niveau des différents établissements d’enseignement de la région Casablanca-Settat, a indiqué l’Académie régionale d’éducation et de formation (AREF).

Dans un communiqué, l’AREF Casablanca-Settat souligne que ce chiffre représente la moitié des élèves inscrits dans la région et concerne 278.475 élèves de l’enseignement primaire, 101.299 élèves de l’enseignement secondaire collégial et 129.321 élèves du cycle secondaire qualifiant.

Le nombre total d’établissements scolaires bénéficiant du programme de soutien scolaire a atteint 1.394 d’un total de 3.918 établissements d’enseignement public dans la région (75%). Il s’agit, selon la même source, de 869 établissements d’enseignement primaire, 325 de l’enseignement secondaire collégial et 200 du cycle secondaire qualifiant.

Selon le communiqué, le programme, réalisé en collaboration avec plus de 17.000 encadrants et acteurs éducatifs et sociaux, était axé prioritairement sur les niveaux certifiants.

Par ailleurs, l’AREF a relevé que ce programme de soutien scolaire s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des engagements contenus dans la feuille de route 2022/2026 pour une école publique de qualité et de son cadre procédural pour les années 2023/2024, visant l’accès des apprenants aux connaissances et compétences leur permettront de réussir leur parcours académique et professionnel, ainsi que la lutte contre la déperdition scolaire et la promotion de l’égalité des chances pour tous les élèves.

D’autre part, l’AREF Casablanca-Settat a salué les efforts déployés par la famille de l’éducation et de la formation de la région, cadres administratifs et pédagogiques, acteurs et partenaires, pour la réussite de ce programme scolaire, notant que le programme de soutien scolaire se poursuivra durant toute cette année scolaire et appelant à poursuivre la mobilisation pour atteindre les objectifs escomptés.

LNT avec Map

