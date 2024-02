En partenariat avec My School, le leader des cours particuliers à domicile au Maroc, Fromageries Bel Maroc lance le programme « Tafawouk » dans le cadre de sa politique de Responsabilité Sociale de l’Entreprise (RSE). L’objectif de ce programme est d’offrir un soutien scolaire d’excellence aux enfants des détaillants partenaires. Ce programme fait suite à l’initiative sociale « Inaya », lancée en 2019, visant à récompenser les partenaires éligibles et à leur offrir un soutien social.

Suite à une enquête de terrain auprès de 30 000 épiciers, Fromageries Bel Maroc a identifié un besoin exprimé par ces détaillants, ce qui a conduit à la création du programme « Tafawouk ». Pour ce faire, l’entreprise s’est associée à My School, un institut expert en cours particuliers à domicile, qui compte plus de 2 000 professeurs couvrant une dizaine de grandes villes.

Le programme propose des cours particuliers en présentiel ou à distance pour aider les élèves à se préparer aux examens de fin d’année dans diverses matières du programme éducatif marocain, allant du niveau primaire au secondaire. Les cours sont dispensés selon la disponibilité du service dans les villes concernées ou les préférences des parents.

Pour cette première édition, le programme vise à bénéficier à plus de 1 500 détaillants partenaires, dont les enfants auront accès à un soutien scolaire direct. L’objectif est d’étendre progressivement cette initiative à un plus grand nombre de partenaires et de couvrir presque tout le territoire national. M. Tarik Ouajjou, Directeur commercial de Fromagerie Bel Maroc, exprime sa fierté quant à cette initiative qui répond à un réel besoin exprimé par les partenaires, soulignant l’engagement de l’entreprise à investir des ressources importantes, notamment humaines, pour assurer le succès de cette action sociale.

AL

Partagez cet article :