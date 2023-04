La fondation Hiba a annoncé le lancement de l’appel à projets relatif au programme de soutien à l’entrepreneuriat culturel « Kawaliss ».

Initié en partenariat avec l’Union européenne, « Kawaliss » accompagne l’insertion professionnelle et l’entrepreneuriat culturel et créatif des jeunes à travers un dispositif d’incubation complet permettant l’émergence et le développement d’initiatives dans quatre régions du Maroc (Souss-Massa, Fe s-Mekne s, Tanger-Te touan-Al Hoceima et l’Oriental), souligne un communiqué de la fondation. « L’entrepreneuriat culturel, artistique et créatif concilie performance économique et impact social et constitue une véritable solution pour le secteur. C’est dans ce cadre que la Fondation HIBA, en partenariat avec l’Union européenne au Maroc, s’emploient à promouvoir l’insertion professionnelle et l’entrepreneuriat culturel à travers le projet ‘Kawaliss, l’incubateur marocain des industries culturelles et créatives' », poursuit la même source. Le délai de soumission des projets est fixé au 23 avril alors que l’annonce des résultats est prévue début mai et le démarrage du programme aura lieu le 13 mai, fait savoir la fondation, ajoutant que chaque année, 24 projets (six projets par région) bénéficieront de ce programme

LNT avec Cdp

