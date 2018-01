PARTAGER Souss-Massa : 18 MMDH pour 213 projets d’investissement

Quelque 213 projets d’investissement ont été approuvés dans la région de Souss-Massa durant l’année 2017 pour un montant global de l’ordre de 17,9 milliards de Dhs (MMDH). Ces projets permettront la création de près de 12.793 opportunités d’emplois, indique le Conseil régional d’investissement (CRI) dans un communiqué parvenu à la MAP.

Par rapport à 2016, l’année passée a enregistré une augmentation significative de 491 pc en terme de montant d’investissement validé et de près de 4 pc en ce qui concerne le nombre de projets ayant reçu un avis favorable, relève la même source qui fait état aussi d’une évolution de 153,7 pc du nombre de postes d’emploi à générer.

Agadir Ida Outanane, la principale destination des investissements

La répartition territoriale des investissements approuvés montre que la préfecture d’Agadir Ida Outanane reste la principale destination des investissements au niveau régional. Durant l’année écoulée, elle a ainsi concentré 63 pc des projets traités favorablement avec une enveloppe d’investissement qui dépasse 11 MMDH, soit 62 pc des investissements injectés dans la région de Souss-Massa. En termes d’emplois à créer, la préfecture d’Agadir Ida Outanane concentre aussi 71 pc des opportunités d’emplois dans la région, soit plus de 9000 postes.

Par ailleurs, la ventilation sectorielle des projets d’investissement fait ressortir une domination du secteur du tourisme (37,39 pc), suivi des services (29,43 pc), du BTP (25,39 pc) et de l’industrie (3,96 pc). Le secteur du tourisme « poursuit sa dynamique à un rythme croissant et occupe la première place en termes d’investissements engagés », selon le CRI.

L’année 2017 a été principalement marquée, rappelle-t-on, par la validation de signature de plusieurs conventions d’investissement avec l’Etat, dont celle relative à la réalisation du projet de palais des congrès à Agadir pour une enveloppe de 1,4MMDH, ainsi qu’une série de projets hôteliers au niveau de la nouvelle station touristique de Taghazout et qui viennent consolider l’offre touristique de la destination.

En termes d’animation touristique, l’année 2017 a été également marquée par la validation d’un parc d’animation touristique au niveau de la commune d’Anza.

Le secteur qui se place en deuxième position est celui des services qui représente 29 pc du total des investissements engagés, notamment grâce à la signature d’une convention cadre d’investissement avec l’Etat pour le projet de la station de dessalement d’eau de mer. Ce projet structurant qui s’étale sur une superficie de près de 20 ha au niveau de la commune Inchaden, province de Chtouka Ait Baha, nécessitera un investissement global de l’ordre de 4,4 MMDH et permettra de créer environ 627 emplois.

Pour consolider le positionnement de la ville d’Agadir comme destination de santé et de bien-être, l’année écoulée a été marquée par la validation de plusieurs projets aux alentours du prochain CHU d’Agadir, dont un centre de cardiologie, une clinique spécialisée en chirurgie reconstructive, grands brulés et esthétique, et une clinique spécialisée en radiothérapie et chirurgie plastique, outre une académie de formation dans les métiers de la santé. Dans le secteur du commerce, il a été procédé, selon le CRI, à la validation d’un projet de réalisation d’un centre commercial de l’enseigne d’ameublement « KITEA Géant », à proximité du Grand stade d’Agadir, sur une superficie globale de 55 000 m2, avec une enveloppe budgétaire de 140 MDH.

LNT avec Map