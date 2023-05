Cette initiative musicale rassemble une pléiade d’artistes internationaux et nationaux, tels que Themba, Mr ID, Lylia Mandre, Kawtar Sadik, Pippi Ciez, Raoul K, Luna, Babar et &Friends. La soirée repose sur la philosophie des valeurs africaines, à savoir le respect, l’éthique, l’amour, la bienveillance, l’optimisme et l’ambition. Durant cette expérience musicale immersive, aux sons envoûtants de l’Afro House, Sounds Of Africa rendra hommage à la richesse de la culture africaine.

Au programme, une signature artistique puissante, une scénographie ingénieuse et une adresse prestigieuse pour accueillir cet événement d’exception. Plus de 600 personnes se sont données rendez-vous dans le magnifique palais Anthéa où se déroulera la première édition de ce qui deviendra désormais, un événement incontournable de la ville ocre. Les participants venant de divers horizons, partagent tous la même passion pour la musique électronique. Que ce soit des amateurs éclairés ou des professionnels du milieu, tous se retrouvent pour vibrer au rythme de la musique électronique.

En plus d’une line-up très attendue, Sounds of Africa offre une opportunité unique aux DJs émergents de se faire connaître auprès d’un public international, toujours en quête de nouveaux sons. Par ailleurs, des stands d’expo-vente seront également mis à la disposition des jeunes créateurs pour permettre aux participants de découvrir, toucher et sentir les nouvelles tendances en matière de mode et de déco. Ainsi, cet événement prestigieux célèbrera non seulement la musique et les arts, mais toute la richesse et la diversité de la culture africaine.

« Nous sommes ravis d’offrir une expérience unique autour de la musique Afro House, en rassemblant des artistes africains de renom pour créer des liens entre les communautés à travers la danse et la musique. Nous sommes également engagés à offrir une plateforme aux nouveaux talents émergents dans le monde de la nuit, tout en favorisant l’inclusion et l’égalité dans le monde de la musique », explique Amine Lemseffer, fondateur de Sounds of Africa.

H.Z

