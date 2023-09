Soufiane Idrissi Kaitouni, ancien directeur délégué de l’APEBI (Fédération marocaine des technologies de l’information) prend la direction de la filiale marocaine de la multinationale BABEL spécialisée dans les solutions et services de transformation digitale.

Après un passage en tant que Directeur de Missions chez le spécialiste marocain de la cybersécurité Dataprotect, il retourne dans l’écosystème multinational en qualité de Country Manager de BABEL au Maroc et devra piloter une équipe d’experts en Transformation Digitale, Innovation et Développement Applicatif.

Ses challenges sont nombreux car l’ESN espagnole possède une feuille de route ambitieuse à l’horizon 2025. Il devra mettre à l’épreuve son expérience en conseil technologique pour stimuler la croissance internationale de l’entreprise et son positionnement au Maroc mais aussi en Afrique sub-saharienne.

Soufiane est un cadre avec une grande expérience dans le conseil et le développement commercial sur le marché africain, spécialisé dans des domaines tels que la Banque Digitale, l’Open Banking ou la cybersécurité. Tout au long de sa carrière et avant son arrivée chez Babel, Soufiane a occupé des postes de direction en tant que Sales Manager chez l’éditeur SopraBanking Software et directeur du développement commercial chez GFI Maroc (Inetum).

Diplômé en 2000 de l’ISCAE (1ère école de commerce Afrique) avec une spécialisation en Bourse et Marchés financiers, il fait ses armes auprès de Mitsui & Co à Casablanca, une multinationale japonaise et rejoint Lecce en Italie en 2004 pour suivre les cours d’un Master en e-Business Management and Leadership à la Scuola Superiore ISUFI. Après quelques années en tant que consultant dans des entreprises italiennes, il rentre au Maroc pour devenir le directeur délégué de l’APEBI (fédération marocaine des technologies de l’information) et embrasser une carrière orientée vers le Maroc et l’Afrique.

D’après Tony Olivo, CEO Babel, « Soufiane est un acteur clé dans l’objectif de Babel d’accélérer son expansion internationale dans des pays stratégiques, tels que le Maroc, qui est en phase d’essor en matière de transformation digitale où nous avons une grande capacité à croître et à consolider notre position en tant qu’entreprise technologique de premier plan ».

LNT avec CDP

