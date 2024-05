Le Conseil de la Ligue arabe au niveau des ministres des Affaires étrangères a ouvert, mardi à Manama, les travaux de sa réunion préparatoire du 33ème sommet arabe ordinaire prévu jeudi.

Le Maroc est représenté à cette réunion ministérielle par une délégation conduite par le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita.

La délégation marocaine est composée de MM. Mohamed Ait Ouali, ambassadeur du Maroc au Caire et délégué permanent du Royaume auprès de la Ligue arabe, Mustapha Benkhayi, ambassadeur du Maroc au Bahreïn, Abdelali Al-Jahed, chef de la Division des Organisations arabes et islamiques au ministère des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Mostafa Rezzouk, Chef de la Division du Machrek au ministère, et Hicham Ould Essallay, représentant permanent adjoint du Royaume auprès de la Ligue arabe.

Cette rencontre préparatoire a été précédée d’une série de réunions des commissions ministérielles chargées du suivi d’un certain nombre de questions spécifiques.

Les ministres arabes des Affaires étrangères examineront en particulier le projet de l’ordre du jour du sommet arabe de Bahreïn ainsi que les projets de résolutions qui en seront issus.

