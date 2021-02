Comme d’habitude à cette période de l’année, La Nouvelle Tribune et www.lnt.ma, se proposent de dédier un dossier spécial à l’évolution de la transformation digitale au Maroc.

A la différence près que cette année, la pandémie mondiale, inédite, et aux conséquences économiques et sociales aussi prégnantes que son impact sanitaire, a servi d’accélérateur et de catalyseur unique à la digitalisation des acteurs économiques et des Marocains de manière plus globale.

1- La pandémie Covid-19, accélérateur de la digitalisation au Maroc

2- L’administration digitale, une évolution irréversible !

3- Trésorerie Générale du Royaume, une stratégie digitale confirmée et confortée

4- Le Royaume parie sur le digital pour réussir sa campagne de vaccination

5- ADD Ce qui est prévu dans le domaine du développement digital…

6- Les achats en ligne, phénomène durable ou réponse au confinement ?

7- Le numérique à la rescousse du tourisme

8- Le digital, bouée de sauvetage de l’événementiel

9- Les plateformes de livraison, service essentiel en temps de crise sanitaire

10- La digitalisation de la supply chain, quels bénéfices pour les entreprises ?

11- Bank of Africa, encore plus digitale en 2020

12- Agriculture intelligente : OCP lance le site web Al Moutmir

13- La transformation digitale de la CIMR

14- Le Groupe AWB lance deux nouveaux portails pour opérationnaliser sa stratégie digitale

15- Marché Auto : La digitalisation, une redéfinition innovante pour acquérir un véhicule

