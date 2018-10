PARTAGER La SOMACA doublera sa capacité de production dès 2022

Dès 1966, l’usine de la SOMACA montait les premières voitures Renault au Maroc. Aujourd’hui, l’usine de Renault à Casablanca affiche de nouvelles ambitions. Selon le communiqué, dans le cadre du plan « Drive the Future », où est inscrite une forte croissance des ventes de la gamme Global Access, l’usine de la SOMACA va porter sa capacité de production annuelle à l’horizon 2022. Ainsi, le Maroc renforce son positionnement en tant que base de production des véhicules de la gamme Global Access avec ses sites de Casablanca et de Tanger.

En effet, pour répondre à la demande croissante de véhicules de la gamme Global Access, la Somaca atteindra une capacité de production de 160 000 véhicules à partir de 2022. Aujourd’hui, la capacité de production annuelle de l’usine est de 80 000 véhicules. Cet accord réaffirme l’engagement du Groupe Renault et du Royaume du Maroc dans le développement de l’industrie automobile nationale et renforce la position de locomotive du Groupe Renault au Maroc. Cette avancée vient ainsi soutenir le plan d’accélération industriel initié par le Ministère de l’Industrie, du Commerce, de l’Investissement et de l’Economie Numérique. Ce projet permettra d’accompagner le Groupe dans l’atteinte des objectifs fixés par le plan stratégique Drive The Future : une croissance forte et durable tout en tirant parti des investissements dans les régions et produits clés, conclut le communiqué.

Le Roi Mohammed VI reçoit Carlos Ghosn et Moulay Hafid Elalamy

Le Roi Mohammed VI a reçu jeudi au Palais Royal de Marrakech, le ministre de l’Industrie, de l’Investissement, du Commerce et de l’Economie Numérique, Moulay Hafid Elalamy et le Président directeur général du Groupe Renault, M. Carlos Ghosn.

Lors de cette audience, le Souverain a été informé du projet d’extension de la SOMACA.

Cette extension de la SOMACA s’inscrit dans le cadre du développement du secteur automobile visant à atteindre une capacité de production d’un million de véhicules, tous constructeurs confondus, avec un chiffre d’affaires prévisionnel de 100 milliards de dirhams par an.

Le secteur automobile au Maroc enregistre actuellement un taux d’intégration locale de plus de 50 pc et emploie 85.000 personnes.

LNT avec CdP