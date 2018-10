PARTAGER Solides résultats pour Boeing au T3 2018

Boeing a présenté ses résultats financiers au titre du troisième trimestre 2018. Le chiffre d’affaires a atteint 25,1 milliards de dollars, tiré par une augmentation du volume d’activité de la division Défense et une croissance des activités de service. Le bénéfice par action GAAP a augmenté pour ressortir à 4,07 dollars et le bénéfice par action non-GAAP à 3,58 dollars, en raison essentiellement des solides performances de la division Aviation Commerciale et d’un avantage fiscal lié à un règlement d’impôt (0,71 dollar par action).

Selon le communiqué, le Groupe a revu à la hausse ses prévisions de chiffre d’affaires pour l’ensemble de l’exercice à hauteur d’1 milliard de dollars, soit dans une fourchette comprise entre 98,0 et 100,0 milliards de dollars, tirées par une augmentation du volume d’activités des divisions Défense et Services, acquisition de KLX incluse. En ce qui concerne le cash-flow opérationnel, Boeing a confirmé ses prévisions dans une fourchette comprise entre 15,0 et 15,5 milliards des dollars.

Pour l’ensemble de l’exercice 2018, les prévisions concernant le bénéfice par action GAAP ont été revues à la hausse entre 16,90 et 17,10 dollars au lieu de la fourchette comprise entre 16,40 et 16,60 dollars. S’agissant du bénéfice par action non-GAAP, les prévisions ont été revues à la hausse entre 14,90 et 15,10 dollars au lieu de la fourchette comprise entre 14,30 et 14,50 dollars, en raison d’un taux d’imposition inférieur aux prévisions, ainsi que de l’amélioration des performances de la division Aviation commerciale (BCA).

« Au cours du trimestre écoulé, nous avons signé d’importants contrats dans le domaine de la défense, en remportant et en investissant dans les programmes MQ-25 et T-X, ainsi qu’en décrochant le contrat MH-139, ce qui démontre clairement la valeur ajoutée que Boeing apporte à ses clients, tout en nous positionnant de façon favorable pour saisir de futures opportunités de croissance. Au sein de la division Aviation commerciale, le 777X utilisé pour les essais statiques est terminé et est entré en phase de montage d’essais (…) Ces solides performances de fond, auxquelles s’ajoute la croissance enregistrée tout au long de l’année par nos différentes activités, nous permettent de relever en toute confiance nos prévisions de chiffre d’affaires et de bénéfices, ainsi que de réaffirmer nos prévisions concernant le cash-flow opérationnel » a déclaré Dennis Muilenburg, Président-Directeur général de Boeing.

LNT avec CdP