Vous connaissez Aèle ? Cette marque de prêt-à-porter exclusif 100% marocaine nichée dans une ruelle du quartier Gauthier à Casablanca accueille ses clientes dans un boudoir où l’on déniche des pièces en édition limitée aux coupes résolument mode. Avec des tarifs sacrifiés à -50%, la rédaction a craqué sur 5 pièces de leur vestiaire hivernal.

Avec des prix accessibles en période de soldes, pantalons, pulls, manteaux, jupes, chemises, blouses construisent chez Aèle un vestiaire dans l’air du temps, original, pointu et adapté à tous les âges.

Derrière la griffe, Alia et Lamia Lahbabi, deux soeurs éprises de matières qui imaginent leurs collections comme ce qui manquerait à leur dressing. La chemise aux manches bouffantes qui sort de l’ordinaire, le pull maxi où il fait bon se lover ou encore ce tailleur surdimensionné qui dynamise les looks de bureau. On aime la versatilité de pièces intemporelles que l’on peut accorder avec des sneakers comme des escarpins, et le choix minutieux des tissus ainsi que les détails soignés d’épaulettes sur de nombreuses pièces qui donnent des accents très urbains à nos silhouettes.

On vous conseille de vous rendre en boutique, ne serait-ce que pour partager un café dans leur patio et compléter vos looks de la marque par des accessoires comme les incontournables bananes Rive Droite que l’on trouve entre les vases d’Ajbir et les bijoux de Laya Paris ! Et si vous ne pouvez vraiment pas, shoppez en quelques clics sur le site et faites-vous partout au Maroc en 3 à 5 jours.

Soraya Tadlaoui

Aèle Studio

6 rue Abderrahmane Kaoukibi

Du mardi au samedi 10h00-14h30 et de 15h30 à 19h00

https://aelestudio.com/

https://www.instagram.com/aele_studio/

