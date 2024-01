Ce jeudi 4 janvier, c’est le coup d’envoi des soldes d’hiver ! Alors, quelles réductions guetter, où shopper, et quelles pépites dénicher ? On vous en dit plus. À vos marques, prêtes, soldez !

Les soldes sont l’occasion qu’on attend pour enfin s’offrir LA pièce qu’on voulait sans avoir à supplier son banquier de fermer les yeux (il ne le fera pas CQFD).

Ce jeudi 4 janvier, la bonne nouvelle, c’est qu’aussi bien ligne qu’au Morocco Mall et que dans toutes les enseignes du réseau Aksal, des remises plus que conséquentes sont au programme.

On ne rigole plus, les réductions annoncées descendent jusqu’à -70% chez Gap, Bershka, Pull&Bear, Oysho, Lefties, Massimo Dutti, Zara, Zara Home, Yan & One, aussi bien en mode qu’en beauté, ça vaut le détour. Le jean intemporel que vous vouliez, le manteau qui fera plusieurs saisons, le tailleur idéal pour la réunion importante, les basiques pour les chérubins, le vase que vous voyez déjà dans votre salon, le make-up qui vous manquait, la lingerie de la Saint Valentin avant l’heure … Tout y est, avec en bonus, des packs promo.

Et, pour celles qui adorent flâner au premier étape du Morocco Mall, les marques de luxe font elles aussi un effort que notre porte-monnaie et nos looks vont apprécier. Gucci, Fendi, Balenciaga, Bottega Veneta, Givenchy, Off-White, La Martina, Ralph Laurent, le multi-marques Amazzin, le concept-store de prêt-à-porter Shade, sont de la partie ! Le moment de craquer pour le sac dont vous rêviez, ou la veste que vous avez repéré sur votre influenceuse favorite.

Et, pour vous donner encore plus envie d’être dans les starting blocks pour ne pas manquer ça, pendant 10 jours, au Morocco Mall, à partir de 500 dh d’achats cumulables, vous pouvez participer à une tombola permettant de remporter des lots alléchants : cartes cadeaux Aksal Liberty, cadeaux Yan & One, montres, réfrigérateurs, abonnements à Passage Fitness, bagagerie, avec 4 tirages au sort par jour (14h – 16h – 18h et 19h), vous devriez avoir de la chance !

Notre conseil ? Commencez par lister ce dont vous avez besoin comme pièces incontournables, celles dont vous avez envie, aussi bien en beauté qu’en déco et en mode, et allez-y pendant les premiers jours pour profiter de ces offres inespérées ! Les plus flemmardes peuvent également surfer sur les sites des marques Zara, Zara Home, Bershka, Oysho etc. Nous, on préfère largement se rendre en boutique pour le plaisir de dénicher les pièces et passer de magasin en magasin découvrir leurs surprises !

Bon shopping !

